Bắt nhân vật bí ẩn mang tên 'Bà M' cho vay nặng lãi đến 547,5%/năm 30/09/2025 15:26

(PLO)- Bà Hà sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên nhân vật “bà M” nhằm che giấu thân phận để cho vay nặng lãi từ 146%/năm đến 547,5%/năm.

Ngày 30-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thu Hà (49 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bà Hà tự dựng lên nhân vật “bà M” để cho vay nặng lãi với lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10-2023 đến tháng 12-2023, bà Hà đã nhiều lần cho một người đàn ông vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, bà Hà sử dụng thủ đoạn gian dối, dựng lên nhân vật “bà M” nhằm che giấu thân phận thật sự, nhưng thực tế chính bà là người trực tiếp cho vay và thu lợi bất chính.

Với bốn khoản vay, bà Hà áp đặt mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, vượt xa quy định của pháp luật, thu lợi hơn 2 tỉ đồng. Tất cả giao dịch được bà Hà thực hiện qua ứng dụng Telegram, thể hiện sự tinh vi trong thủ đoạn phạm tội.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định.