Bắt giữ 8 người cắt phá, trộm cáp điện ngầm trung thế 30/09/2025 21:48

Ngày 30-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an phường Kon Tum đã bắt giữ tám thanh niên từ 19 đến 34 tuổi do hành vi cắt phá, trộm cắp dây cáp điện ngầm trung thế của hai doanh nghiệp trên địa bàn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tám người cắt trộm cáp điện ngầm của hai doanh nghiệp gây thiệt hại hàng trăm triệu.

Theo Công an phường Kon Tum, khoảng 8 giờ ngày 28-9, đơn vị tiếp nhận tin báo của Công ty CPXD Công trình SH và Công ty TNHH TH KT về việc bị kẻ gian lấy trộm số lượng lớn dây cáp điện ngầm. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an phường, tổ công tác đã khẩn trương truy xét.

Đến khoảng 12 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ tám người. Tất cả đều trú tại thôn Kon Hra Chót, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Những người này khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp dây cáp điện.

Tại cơ quan Công an, những người này khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp dây cáp điện tại tuyến đường nhựa vành đai bờ kè sông Đăk Bla và khu vực quanh tòa nhà hành chính đang xây dựng tại thôn Kon Hra Chót. Sau đó, lấy trộm hàng trăm mét dây cáp điện ngầm trung thế, mang bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng, cháy nổ, gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Hiện Công an phường Kon Tum đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.