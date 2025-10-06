Trong đêm 5-10 xảy ra 19 trận động đất ở Quảng Ngãi 06/10/2025 10:01

(PLO)- Từ tối 5-10 đến rạng sáng 6-10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.

Ngày 6-10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó có một trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo đó, lúc 00 giờ 41 ngày 6-10, một trận động đất có độ lớn 2.6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.871 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí tâm chấn của trận động đất độ lớn 4.9 độ ở Quảng Ngãi.

Đến 1 giờ cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2.6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.875 độ vĩ Bắc, 108.146 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tiếp đến, 1 giờ 28 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 4.9 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.871 độ vĩ Bắc, 108.130 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đến 1 giờ 46 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2.9 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.830 độ vĩ Bắc, 108.132 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0… Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra 9 trận động đất.

Đặc biệt, trận động đất mạnh 4.9 độ richter khiến nhiều người dân ở Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng… cũng cảm nhận được rung lắc mạnh. Tổng số trận từ tối 5-10 qua đến 5 giờ 57 sáng 6-10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28-7-2024 có độ lớn 5 độ hay trước đó ngày 23-8-2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.