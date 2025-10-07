Hiểm họa rình rập từ những cầu tràn ở vùng cao Quảng Ngãi 07/10/2025 18:40

(PLO)- Nhiều cầu tràn, cống, ngầm tràn tại nhiều địa phương vùng cao Quảng Ngãi ngập sâu khi gặp mưa lớn.

Mỗi mùa mưa lũ về, nhiều cầu tràn, cống, ngầm tràn nối liền các thôn, xã ở vùng núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi lại bị ngập sâu, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn người dân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ 40 xã vùng phía tây hiện có hơn 60 cầu tràn, ngầm tràn và cống tràn, trong đó hàng chục công trình đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ được gia cố tạm bằng rọ đá. Mỗi khi mưa lớn, các tuyến đường này gần như tê liệt, người dân bị cô lập hoàn toàn.

Học sinh đi học qua cầu tràn may mắn được một lái xe ô tô giúp đỡ qua cầu.

Tại xã Sa Bình, con đường dẫn vào làng Khúc Na ngày thường xe cộ qua lại bình thường, nhưng chỉ cần mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, tràn trắng mặt cầu. Khi ấy, việc đi lại qua cầu tràn nối xã Sa Bình với xã Ya Ly gần như bị tê liệt.

Chị Y Huen, người dân làng Khúc Na cho biết, mỗi khi trời mưa to, nước lên nhanh, chỉ chừng nửa tiếng là tràn cầu. Nước chảy xiết, chẳng ai dám qua. Người dân phải chờ nước rút mới dám qua cầu.

Cầu tràn đoạn qua làng Khúc Na (xã Sa Bình) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn.

Tương tự, tại xã Đăk Long, cầu tràn Đăk Ak (tuyến giao thông huyết mạch nối thôn Đăk Ak với hai thôn Long Yên và Đăk Ôn) hễ có mưa lớn là ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt hoàn toàn việc đi lại.

Ông Lưu Văn Vương (thôn Long Yên) kể, có lần nước lũ dâng suốt ba ngày, người dân phải ở nhà cầm cự, việc qua cầu rất nguy hiểm.

Cầu tràn Đăk Ak.

“Mắm muối, gạo, dầu ăn hết mà chẳng qua được bên kia mua. Trẻ con nghỉ học, người bệnh cũng đành chờ nước rút”, ông Vương nói.

Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, cho hay cầu tràn Đăk Ak được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp, không còn phù hợp thực tế.

“Trước mắt, xã cắm biển cảnh báo, rào chắn, cử lực lượng trực 24/24 tại hai đầu cầu mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm. Xã đã đưa dự án xây dựng cầu mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trình UBND tỉnh xem xét, với tổng kinh phí khoảng 25-30 tỉ đồng”, ông Diệu thông tin.

Ngầm tràn trên đường Ngọc Hoàng - Măng Bút, đoạn qua xã Măng Bút bị chia cắt do nước lớn, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do đặc thù địa hình, các xã vùng tây có nhiều cầu tràn, ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn. Khi lũ xảy ra, các ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, căng dây cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn, chỉ cho lưu thông khi nước rút.