Động đất ở Quảng Ngãi: Nhiều điểm trường sập mái, nứt tường 06/10/2025 12:00

(PLO)- 19 trận động đất ở Quảng Ngãi trong 1 đêm đã khiến nhiều điểm trường bị hư hỏng, sập mái, nứt tường.

Ngày 6-10, Trường PTDT bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (Quảng Ngãi) đã có báo cáo về thiệt hại và ảnh hưởng của trận động đất rạng sáng ngày 6-10 gửi UBND xã Măng Bút.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của các trận động đất liên tiếp xảy ra đêm 5-10 và rạng sáng 6-10, nhiều hạng mục của Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị hư hỏng nặng.

Động đất làm mái ngói của trường học bị xô lệch, ngã đổ.

Khu nhà hiệu bộ bị hư hỏng hoàn toàn phần mái ngói tầng 2. Tại đây có một lớp mẫu giáo với 36 học sinh và một phòng máy tính gồm 28 máy phục vụ cho khoảng 100 học sinh tiểu học.

Mái ngói của nhà trường hư hỏng sau các trận động đất.

Bốn phòng ở của học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt, ảnh hưởng đến kết cấu tường. Đây là nơi ở của 60 học sinh. Năm phòng ở của giáo viên cũng bị xô lệch, gãy phần mái phía sau.

Cận cảnh các vị trí hư hỏng nặng ở ngôi trường.

Tại các điểm trường phụ, tình trạng hư hỏng cũng được ghi nhận. Điểm trường Đắk Chun có hai vị trí nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và cột; điểm trường Đắk Lanh có hai phòng học bị đứt gãy tường bao quanh.

Vết nứt kéo dài xuất hiện trên tường của trường học.

Trước mắt, nhà trường bố trí tạm 30 học sinh bán trú ở phòng học Mỹ thuật, 30 em ở phòng đọc sách. Hoạt động dạy môn Tin học tạm dừng, toàn bộ máy tính được tháo dỡ để bảo đảm an toàn.

Trường PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 đã kiến nghị UBND xã Măng Bút và Phòng Văn hóa - Xã hội khảo sát, sớm có phương án sửa chữa, khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.