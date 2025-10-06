Động đất ở Quảng Ngãi: Nhiều điểm trường sập mái, nứt tường

Ngày 6-10, Trường PTDT bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (Quảng Ngãi) đã có báo cáo về thiệt hại và ảnh hưởng của trận động đất rạng sáng ngày 6-10 gửi UBND xã Măng Bút.
Theo báo cáo, do ảnh hưởng của các trận động đất liên tiếp xảy ra đêm 5-10 và rạng sáng 6-10, nhiều hạng mục của Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị hư hỏng nặng.
Khu nhà hiệu bộ bị hư hỏng hoàn toàn phần mái ngói tầng 2. Tại đây có một lớp mẫu giáo với 36 học sinh và một phòng máy tính gồm 28 máy phục vụ cho khoảng 100 học sinh tiểu học.
Bốn phòng ở của học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt, ảnh hưởng đến kết cấu tường. Đây là nơi ở của 60 học sinh. Năm phòng ở của giáo viên cũng bị xô lệch, gãy phần mái phía sau.
Tại các điểm trường phụ, tình trạng hư hỏng cũng được ghi nhận. Điểm trường Đắk Chun có hai vị trí nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và cột; điểm trường Đắk Lanh có hai phòng học bị đứt gãy tường bao quanh.
Trước mắt, nhà trường bố trí tạm 30 học sinh bán trú ở phòng học Mỹ thuật, 30 em ở phòng đọc sách. Hoạt động dạy môn Tin học tạm dừng, toàn bộ máy tính được tháo dỡ để bảo đảm an toàn.
Trường PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 đã kiến nghị UBND xã Măng Bút và Phòng Văn hóa - Xã hội khảo sát, sớm có phương án sửa chữa, khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.
19 trận động đất trong một đêm
Ngày 6-10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó có một trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ tối 5-10 qua đến 5 giờ 57 sáng 6-10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 19 trận động đất.