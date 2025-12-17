Vờ mua vàng rồi giật chạy 17/12/2025 19:12

Ngày 17-12, Công an phường An Tịnh (Tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại phường An Tịnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Huỳnh Văn Hiếu bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 9h cùng ngày, Hiếu đến một tiệm vàng thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh, để hỏi mua vàng. Tại đây, nhân viên tiệm vàng đã đưa dây chuyền vàng 18K cho Hiếu lựa chọn.

Lợi dụng sơ hở, Huỳnh Văn Hiếu đã cầm sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3 chỉ 3 phân 4,4 ly) rồi bất ngờ bỏ chạy.

Sợi dây chuyền Hiếu đã cầm rồi bỏ chạy. Ảnh: CTV

Nghe tiếng tri hô, người dân ở gần khu vực hỗ trợ đã truy đuổi bắt được Hiếu giao cho công an.

Hiện vụ việc đang được công an phường An Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Hiếu theo quy định của pháp luật.