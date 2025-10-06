Bi kịch ‘giấc mơ đổi đời’ ở vùng cao Quảng Ngãi 06/10/2025 13:18

(PLO)- Nhiều thiếu nữ vùng cao Quảng Ngãi bị lừa làm việc tại cơ sở karaoke, massage trá hình.

Với khát vọng đổi đời, nhiều thiếu nữ vùng cao Quảng Ngãi rời ghế nhà trường, rời bản làng để tìm việc làm tại các đô thị. Thế nhưng sau những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” là chuỗi ngày bị giam lỏng, nợ nần và sợ hãi.

Cuộc trốn chạy khỏi quán karaoke trá hình

Trong căn nhà nhỏ ở xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi, không khí vẫn nặng nề sau ngày cô cháu gái 14 tuổi được giải cứu khỏi một quán karaoke trá hình ở xã Vạn Tường.

Dì ruột của C kể, cháu bỏ học từ đầu năm, mất liên lạc nhiều tháng. “Nó nói đi làm kiếm tiền, ai ngờ bị lừa. May mà công an giải cứu kịp chứ không biết sẽ ra sao”, người dì nghẹn giọng.

C lớn lên trong gia đình khó khăn, cha bỏ đi, mẹ tái hôn rồi mắc bệnh. Em sống cùng ông bà và dì, quanh năm làm nông. “Thấy bạn bè có quần áo đẹp, điện thoại mới, em cũng muốn đi làm để giúp gia đình”, C nói.

Công an làm việc với hai cô gái bị lừa đưa vào các quán karaoke, massage trá hình.

Đầu năm 2025, khi đang học lớp 8, C theo người quen lên Gia Lai làm tại quán karaoke. Không hợp đồng, không lương ổn định, chủ quán chỉ lo chỗ ở, còn ăn uống tự túc.

“Có ngày có khách, có ngày không ai ghé. Rồi em phải vay tiền chủ, nợ hơn 24 triệu”, C kể.

Người dẫn C đi là A (19 tuổi), cũng vừa được giải cứu lần thứ hai. Mồ côi mẹ, sống cùng ông bà ngoại. Khi xuống phố, cô rơi vào cảnh bị bóc lột.

Các nạn nhân còn nhỏ tuổi, tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao rồi bị dẫn dụ vào ép làm việc tại các quán karaoke.

“Em tưởng đi làm vài tháng có tiền rồi về quê, ai ngờ bị lừa. Thấy C hoàn cảnh giống mình, em dẫn nó đi làm, không ngờ cả hai đều thành nạn nhân”, A nói.

Cả hai bị chủ quán ép ký giấy nợ hơn 50 triệu đồng. Không trả nổi, họ tìm đến Đ – người hứa giúp đỡ, nhưng lại bị đưa về quán karaoke khác ở xã Vạn Tường. Tại đây, họ bị giam lỏng, ép làm việc. Sau nhiều lần tìm cách trốn thoát bất thành, nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vạn Tường, cả hai được giải cứu, trở về an toàn.

Giấc mơ đổi đời và cái giá bằng nước mắt

Đại úy Võ Hoài Thanh, Phó Trưởng Công an xã Ba Dinh cho biết, đây là lần thứ hai A được giải cứu. Năm 2024, cô từng bị phát hiện làm việc tại một quán karaoke trá hình ở Đà Nẵng.

“Không chỉ riêng hai em này, thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ lừa gạt phụ nữ, trẻ vị thành niên ở các xã vùng cao. Các đối tượng đăng tuyển ‘nhân viên phục vụ, lương cao, môi trường lành mạnh’ trên mạng, sau đó giữ giấy tờ, ép ký nợ và buộc làm việc trái pháp luật, thậm chí đẩy vào tệ nạn mại dâm”, Đại úy Thanh nói.

Thượng tá Võ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đầu năm 2025, công an cũng phát hiện năm nữ nhân viên bị ép ký giấy nợ tại một quán karaoke ở huyện Sơn Tịnh (cũ). Gần đây, nhiều cơ sở karaoke, massage trá hình trên địa bàn tỉnh bị triệt phá.

Thượng tá Võ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh hiện có hàng trăm cơ sở karaoke, massage đang hoạt động, chủ yếu tại khu vực trung tâm.

“Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Một số đã bị phạt hành chính, đình chỉ hoạt động. Tới đây, chúng tôi tiếp tục rút giấy phép, triệt phá các đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động”, Thượng tá Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phối hợp các đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên vùng cao, cảnh báo nguy cơ khi nhận lời làm việc tại các cơ sở trá hình.