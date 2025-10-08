An ninh trật tự

3 học sinh ở Quảng Ngãi gặp nạn trên đường đến trường

(PLO)- Một học sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi tử vong, hai bạn bị thương sau khi xe máy mất lái tông vào trụ rào trên đường đến trường.
Sáng 8-10, trên tuyến ĐT621 đoạn qua thôn Châu Thuận Nông (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong, hai em khác bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tại nạn ở Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, em Trần Văn Th (17 tuổi, ở thôn An Hải, xã Đông Sơn) điều khiển xe máy biển số 76AB-093... chở theo hai bạn cùng lớp là Phạm Nhật M và Võ Duy T (đều 17 tuổi).

Khi di chuyển theo hướng Nam - Bắc, xe bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40.

O-quang-ngai-2.JPG
Cú va chạm làm 1 học sinh tử vong tại chỗ.

Cú va chạm khiến em Th tử vong tại chỗ, hai học sinh còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Cả ba em đều là học sinh lớp 11 Trường THCS & THPT Vạn Tường, đang trên đường đến trường thì gặp nạn.

O-quang-ngai-1.JPG
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt có mặt bảo vệ hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Đông Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NGUYỄN YÊN
