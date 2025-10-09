Cầu treo mục nát, xót xa cảnh dân vùng cao Quảng Ngãi liều mình qua sông

(PLO)- Nhiều cây cầu treo ở một số địa phương vùng cao Quảng Ngãi đã xuống cấp, hư hỏng.
Nằm cheo leo giữa núi rừng xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi, cây cầu treo dài hơn 50m bắc qua sông Đăk Snghé đã mục nát theo thời gian. Cây cầu treo này là lối đi duy nhất nối thôn Kon Vi Vàng với khu sản xuất của nhiều hộ dân
địa phương. Video: Bất an vì những cây cầu treo xuống cấp ở vùng cao Quảng Ngãi. Một góc cây cầu treo thôn Kon Vi Vàng, xã Đắk Kôi. Theo ghi nhận, mặt cầu treo này đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, gỗ gãy sập từng đoạn, dây cáp sắt hoen gỉ. Mỗi khi có người qua, cả cây cầu rung lên bần bật. “Cầu này là tuyến đường độc đạo của dân làng. Hiện cầu đã xuống cấp, những tấm ván mục lỗ dưới chân, nhiều đoạn bị gãy. Mỗi lần bước lên cầu ai cũng sợ, nhưng giờ không còn cách nào khác. Muốn đi làm rẫy, ruộng, vận chuyển nông sản đều phải qua đây,” chị Y Thị, trú thôn Kon Vi Vàng chia sẻ. Đáng nói, cây cầu treo không chỉ là lối đi mà còn gắn bó với cuộc mưu sinh của hơn 200 hộ dân. Ông U Thành, thôn trưởng thôn 5, xã Đăk Kôi cho biết, bên kia sông là hàng nghìn ha đất trồng mì, cà phê, lúa của người dân. Mỗi vụ thu hoạch, bà con phải chở từng bao nông sản bằng xe máy qua cầu, vừa tốn công, vừa tiềm ẩn nguy hiểm. “Mỗi tấn mì bán bên kia sông được hơn 2 triệu đồng, nhưng bán ngay tại rẫy chỉ được một nửa vì chi phí vận chuyển cao. Cầu yếu, nhỏ, chỉ xe máy đi qua được nên bà con chịu thiệt thòi lắm. Vào mùa mưa xã sẽ đóng biển cấm không cho đi, vận động học sinh không qua lại để đảm bảo an toàn,” ông Thành nói. Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, cho hay do địa hình dân cư đan xen giữa khu ở và khu sản xuất, cầu treo đóng vai trò đặc biệt quan trọng. “Chúng tôi biết cầu yếu nhưng lực bất tòng tâm. Hằng năm xã chỉ có thể kiểm tra, thay vài tấm ván, buộc lại dây thép cho tạm ổn. Mùa mưa tới ai ai cũng lo... Chính quyền mong các cấp sớm bố trí nguồn lực xây dựng cầu kiên cố để người dân an toàn qua lại, an tâm canh tác,” ông Thủy nói. Theo thống kê, xã Đăk Kôi hiện có gần 30 cây cầu treo xuống cấp nặng, phần lớn do người dân tự dựng bằng dây cáp sắt và gỗ rừng. Nhiều cầu bị võng, sàn mục, có đoạn chỉ còn trơ khung sắt, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ và đứt bất cứ lúc nào. Mùa mưa, chính quyền buộc phải cắm biển cấm, dựng rào chắn, không cho người dân và học sinh qua lại để tránh tai nạn đáng tiếc. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Đăk Kôi. Tại xã Đăk Pxi, cây cầu treo ở thôn 9 cũng tương tự. Anh A Ven chia sẻ, cầu treo này ngày trước còn chắc chắn, giờ thì mục hết. Mưa xuống, nước dâng làm cầu ngập, học sinh đi học chỉ sợ trượt chân rơi xuống sông. "Chỉ mong có cây cầu mới thật kiên cố, để con cháu đi học, bà con đi làm không phải sợ hãi mỗi lần qua sông", anh nói. Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi thông tin, xã đã khởi động dự án xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong thời gian chờ thi công, xã cắm biển cảnh báo và khuyến cáo bà con không qua cầu cũ khi trời mưa lớn, nước sông dâng cao. “Nguồn lực địa phương hạn hẹp, nhưng chúng tôi cố gắng huy động tối đa vì đây là nhu cầu cấp thiết của người dân,” ông Cường nói.