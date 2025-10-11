Dự án hạ tầng khu du lịch hơn trăm tỉ hoang phế, dang dở 11/10/2025 17:34

(PLO)- Dự án hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư 127 tỉ đồng giờ hoang phế sau 8 năm dang dở.

Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum thuộc phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi là công trình nhằm xây dựng thành điểm du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, du lịch và nghiên cứu.

Dự án còn kỳ vọng sẽ giúp khai thác tiềm năng đất đai, yếu tố văn hóa, lịch sử và cảnh quan sông Đăk Bla. Góp phần phát triển du lịch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.

Thế nhưng, đã 8 năm kể từ khi triển khai, dự án này vẫn ngổn ngang trong hoang phế.

Video: Dự án hơn trăm tỉ, 8 năm vẫn dang dở, vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang, hoang phí.

Gia hạn, điều chỉnh nhiều lần

Dự án được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình vào năm 2017. Dự án do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư ban đầu là 61,5 tỉ đồng.

Trong quá trình triển khai, việc điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum, TP Kon Tum (cũ) đã làm ảnh hưởng, gián đoạn đến tiến độ của dự án. Cụ thể chủ đầu tư phải rà soát, điều chỉnh, cập nhật lại các hạng mục do thay đổi theo Đồ án quy hoạch chi tiết, ... để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình.

Đến 2022, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, chuyển chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi). Tổng mức đầu tư dự án cũng được điều chỉnh lên hơn 127 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2024.

Đến cuối năm 2024, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục có quyết định điều chuyển thời gian thực hiện dự án thành 2018 – 2026.

Thi công thiếu an toàn, hoang phí vật liệu

Ghi nhận của PV vào đầu tháng 10-2025, công trường dự án vắng vẻ, không có hoạt động thi công, không có máy móc, thiết bị. Hầu hết các hạng mục đều dang dở, bị bỏ ngỏ khi đang thi công.

Tại nhiều khu vực bên trong công trường, vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang, hoang phí.

Thi công không đảm bảo an toàn, sắt thép nhọn chĩa ra đường đi.

Ngổn ngang trong công trường Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum được ghi lại vào tháng 10-2025.

Ngay một điểm giữa công trình có một đống xi măng lớn được che chắn sơ sài bằng tấm nhựa đã bị xô lệch ra bên ngoài, mưa ướt dẫn đến khô cứng, không thể sử dụng.

Không những vậy, nhiều đoạn bị đào sâu, kích thước rộng nhưng không được rào chắn, giăng dây tạo nhiều điểm nguy hiểm. Các hố ga đã xây dựng xong phần bê tông, sâu hoắm cũng không được rào chắn. Dọc ngay đường đi của nhiều người dân, các khối bê tông lớn được tập kết, chỉa sắt nhọn vô cùng nguy hiểm.

Người dân khu vực cho hay, đã một thời gian dài thấy công trình thi công cầm chừng, được vài hôm lại nghỉ. Dự án kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

Ông P.V.N (người dân địa phương) cho biết, nhiều điểm hố đào sâu nhưng không được che chắn vô tình tạo thành những cái bẫy lớn nguy hiểm cho người đi đường. Chưa kể, dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên nhiều người dân vẫn đi lại hằng ngày trên tuyến đường trong khuôn viên dự án. “Đề nghị đơn vị thi công đảm bảo an toàn, rào chắn, giải quyết các điểm nguy hiểm để an toàn cho người dân”, ông N nói.

Vướng giải phóng mặt bằng và trở ngại thời tiết

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) cho hay, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do khó khăn, vướng mắc kéo dài trong trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Thực tế này dẫn đến quá trình thực hiện phải gia hạn nhiều lần.

Phần vướng mặt bằng chưa giải phóng (trong tổng mức đầu tư trên 127 tỉ đồng) được tách ra thực hiện sau khi đảm bảo điều kiện. Theo đó, khối lượng hiện đã thực hiện được 18,5 tỉ đồng, đạt 37,7% giá trị hợp đồng.