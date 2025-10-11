Dự án hạ tầng khu du lịch hơn trăm tỉ hoang phế, dang dở
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Dự án hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư 127 tỉ đồng giờ hoang phế sau 8 năm dang dở.
Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum thuộc phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi là công trình nhằm xây dựng thành điểm du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, du lịch và nghiên cứu.
Dự án còn kỳ vọng sẽ giúp khai thác tiềm năng đất đai, yếu tố văn hóa, lịch sử và cảnh quan sông Đăk Bla. Góp phần phát triển du lịch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.
Thế nhưng, đã 8 năm kể từ khi triển khai, dự án này vẫn ngổn ngang trong hoang phế.
Gia hạn, điều chỉnh nhiều lần
Thi công thiếu an toàn, hoang phí vật liệu
Tại nhiều khu vực bên trong công trường, vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang, hoang phí.
Ngay một điểm giữa công trình có một đống xi măng lớn được che chắn sơ sài bằng tấm nhựa đã bị xô lệch ra bên ngoài, mưa ướt dẫn đến khô cứng, không thể sử dụng.
Ông P.V.N (người dân địa phương) cho biết, nhiều điểm hố đào sâu nhưng không được che chắn vô tình tạo thành những cái bẫy lớn nguy hiểm cho người đi đường. Chưa kể, dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên nhiều người dân vẫn đi lại hằng ngày trên tuyến đường trong khuôn viên dự án. “Đề nghị đơn vị thi công đảm bảo an toàn, rào chắn, giải quyết các điểm nguy hiểm để an toàn cho người dân”, ông N nói.