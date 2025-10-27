Nguyên nhân bảo vệ Metro số 1 bị hành khách hành hung trên tàu điện 27/10/2025 09:47

(PLO)- Sau khi nhân viên bảo vệ tàu Metro số 1 nhắc nhở một nữ hành khách không gác chân lên ghế, hai thiếu niên đi cùng người này đã lao vào hành hung.

Ngày 27-10, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xác minh vụ nhân viên bảo vệ trên tàu Metro bị hai thanh niên hành hung sau khi nhắc nhở hành khách ngồi không đúng quy định.

Bảo vệ Metro số 1 bị hành khách hành hung trên tàu điện.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 26-10, tàu metro số 1604 đang chạy hướng từ ga Bến xe Suối Tiên đi ga Bến Thành. Khi tàu đang di chuyển đến ga Khu Công nghệ cao, anh THNM (ngụ TP.HCM) là nhân viên bảo vệ trực trên tàu phát hiện một nữ hành khách ngồi gác chân lên ghế nên đến nhắc nhở.

Người phụ nữ này được xác định là NTH (33 tuổi, ngụ TP.HCM). Đi cùng chị H có PNVB (17 tuổi) và NHTK (15 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Bảo vệ Metro số 1 bị hai thiếu niên hành hung khi người này ngã quỵ xuống. Ảnh: Cắt từ clip

Sau lời nhắc của anh M, B và K bất ngờ xông vào dùng tay đánh anh M. Sự việc chỉ dừng lại khi tàu đến ga Thủ Đức, được hành khách xung quanh can ngăn. Nhân viên nhà ga đã mời các bên liên quan xuống tàu để làm việc.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, mâu thuẫn giữa các bên bắt nguồn từ một sự việc xảy ra trước đó trên chuyến tàu. Khi anh M có vỗ nhẹ vào lưng một bé trai khoảng 3 tuổi (là cháu của chị H) để nhắc bé không la hét, dẫn đến việc chị H bức xúc và lời qua tiếng lại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.