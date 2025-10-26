Công an xác minh vụ 2 thanh niên đánh người đàn ông trên tàu Metro số 1 26/10/2025 22:34

(PLO) – Công an TP.HCM đang xác minh clip ghi lại cảnh hai thanh niên đánh tới tấp người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục bảo vệ trên tàu Metro số 1, TP.HCM.

Ngày 26-10, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh hai thanh niên tấn công người đàn ông mặc trang phục bảo vệ trên tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

VIDEO: Công an xác minh vụ 2 thanh niên đánh người đàn ông mặc áo bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh hai thanh niên liên tục đấm, đá một người đàn ông.

Mặc dù, người đàn ông bị ngã quỵ và có nhiều người xung quanh can ngăn, hai thanh niên vẫn tiếp tục lao tới hành hung.

Hai nam thanh niên liên tiếp đấm, đá người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến khi người này ngã quỵ trên tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh cắt từ clip

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày (26-10) trên tuyến Metro số 1.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.