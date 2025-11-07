Cảnh sát đột kích 'lò độ', tạm giữ hàng chục mô tô nghi độ chế 07/11/2025 10:05

(PLO)- Nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM kiểm tra các cơ sở sửa xe trên địa bàn phường Dĩ An, phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến "độ xe".

Ngày 7-11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan cùng Công an phường Dĩ An kiểm tra các tiệm sửa xe trên địa bàn đảm trách.

Qua đó, phát hiện tiệm sửa xe nghi độ chế, sản xuất và kinh doanh phụ tùng phục vụ cho việc “độ xe”.

Cảnh sát đột kích ‘lò độ’, tạm giữ hàng chục môtô nghi bị độ chế.

Trước đó, chiều 6-11, Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Công an phường Dĩ An, tổ chức kiểm tra đồng loạt các cơ sở nghi là “lò độ” trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ xe và phụ tùng liên quan.

Đây là khu vực được xác định là “điểm nóng” khi xuất hiện nhiều cơ sở sửa xe chuyên phục vụ “quái xế”, gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Công an phường Dĩ An đã lập danh sách, đưa vào phụ lục quản lý 12 cơ sở được xác định là “lò độ” và hai cơ sở nghi có hoạt động “độ xe” trái phép. Đây là nội dung triển khai thực hiện theo kế hoạch của Công an TP.HCM về tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi thay đổi kết cấu, hình dáng, đặc tính kỹ thuật xe cơ giới.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, chỉ đạo buổi ra quân kiểm tra, xử lý các lò độ xe trên địa bàn. Ảnh: XH

Tại một tiệm sửa xe do THĐ (32 tuổi, quê Nghệ An) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 phụ tùng xe máy như dên, đế nồi, lòng, bình xăng… không rõ nguồn gốc cùng 20 mô tô các loại không có số khung, số máy, nghi bị “độ chế”.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện hệ thống Dyno (thiết bị đo công suất động cơ) trong cơ sở. Ảnh: XH

Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện hệ thống Dyno (thiết bị đo công suất động cơ), Công an phường Dĩ An đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) để xác minh hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Nhiều mô tô có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, độ chế được phát hiện tại cơ sở.

Các khung sườn, lốc máy, phụ tùng không rõ nguồn gốc bị tạm giữ để xác minh.