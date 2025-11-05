Xe cần cẩu bất ngờ đứt xích chằng rơi xuống đất, phụ xe bị thương 05/11/2025 15:02

(PLO)- Xe cần cẩu mới, chưa đưa vào sử dụng bất ngờ rơi khỏi rơ-moóc khi rẽ vào công trình xây dựng khiến một phụ xe bị thương.

Ngày 5-11, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đang làm rõ vụ lật xe xảy ra trên đường 15B Nguyễn Lương Bằng nối dài, phường Tân Mỹ, TP.HCM khiến phụ xe bị thương.

Đứt xích chằng, xe cần cẩu rơi khỏi rơ-moóc. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một nam tài xế điều khiển xe tải kéo theo rơ-moóc chở xe cần cẩu lưu thông trên đường 15B. Khi rẽ vào công trình xây dựng, dây xích chằng buộc xe cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt, khiến phương tiện này rơi xuống đường.

Sự cố làm một phụ xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Theo người dân, chiếc xe cần cẩu vừa mới mua, chưa đưa vào sử dụng thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: XH

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đa Phước phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.