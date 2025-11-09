Ấm áp ngày hội Đại đoàn kết ở TP.HCM 09/11/2025 16:41

(PLO)- Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 lan tỏa khắp khu phố, liên ấp ở TP.HCM, thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.

Ngày 9-10, khu phố 28, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại ngày hội, khu phố 28 đã tuyên dương những gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, trao tặng cây xanh cùng phần quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 khu phố 28, phường Tân Sơn Hoà. Ảnh: B.PHƯƠNG

Nét mới năm nay là việc khu phố bố trí kiosk chuyển đổi số và kiosk “Đại đoàn kết” ngay trong khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ số. Lực lượng đoàn viên thanh niên và công an phường trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công, tạo tài khoản định danh điện tử, tra cứu hồ sơ hành chính cũng như nhận biết các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Không khí ngày hội thêm phần sôi nổi với các gian hàng bình ổn giá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, gian hàng 0 đồng “Lan tỏa yêu thương” và nhiều khu trải nghiệm làm đồ thủ công, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư…

Lãnh đạo TP.HCM và phường Tân Sơn Hoà tham quan các gian hàng bình ổn giá. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao những kết quả mà phường Tân Sơn Hòa và khu phố 28 đã đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường cùng toàn thể người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Dũng nhấn mạnh trong giai đoạn tới, địa phương cần tiếp tục chăm lo, hỗ trợ các hộ khó khăn, huy động nguồn lực xã hội để giúp người yếu thế vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Người dân được công an phường hướng dẫn chuyển đổi số. Ảnh: B.PHƯƠNG

Song song đó, phải khuyến khích tinh thần sáng tạo, lao động hăng say, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố, tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp, an toàn và nghĩa tình.

Những hoạt động này cần gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Khu phố trao bảng đăng ký công trình với lãnh đạo phường và lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý địa phương chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng đến phát triển con người toàn diện.

Ông đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân để tháo gỡ khó khăn trong đời sống. Cùng với đó, cần chủ động khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cống hiến trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Vĩnh Lộc, trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.PHƯƠNG

. Cùng ngày, liên ấp 34, 35 và 36 xã Tân Vĩnh Lộc đã rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”. Không khí ngày hội diễn ra trong bầu không gian vui tươi, ấm áp, tràn đầy sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.

Tại ngày hội, người dân cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, lắng nghe báo cáo kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh tại khu dân cư.

Lãnh đạo TP.HCM và xã Tân Vĩnh Lộc biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.PHƯƠNG

Dịp này, nhiều phần quà được trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; các tập thể và cá nhân tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong phong trào “Người tốt, việc tốt”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của người dân địa phương.

Đặc biệt, người dân và các đoàn thể cũng đã quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tới, liên ấp 34, 35, 36 đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình. Người dân trong ấp thực hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn bằng những hành động cụ thể như góp vốn nhỏ, đóng góp ngày công, giúp sửa chữa nhà, tặng lương thực khi cần thiết.

Người dân và các đoàn thể cũng đã quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: B.PHƯƠNG

Đồng thời hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn” bằng việc dọn dẹp khu vực trước nhà, phân loại rác tại nguồn, không xả rác ra đường, kênh rạch và trồng thêm cây xanh.

Cùng với đó, bà con thi đua lao động, sản xuất, áp dụng các mô hình sản xuất sạch, tiết kiệm, tham gia tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nhau nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Các gia đình chung tay giữ gìn an ninh trật tự, tham gia mô hình tự quản, giáo dục con em chấp hành pháp luật, góp phần củng cố khối đoàn kết nội bộ.