4 phường ở TP.HCM ký quy chế phối hợp giữ an ninh trật tự 22/10/2025 21:06

Chiều 22-10, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Đảng ủy các phường Hạnh Thông, An Nhơn, Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.

4 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: BP

Theo quy chế, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để phát sinh “khoảng trống” trong quản lý địa bàn giáp ranh. Từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Quy chế cũng nhấn mạnh yêu cầu thắt chặt tình đoàn kết và hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng công an bốn phường, góp phần giữ vững ổn định an ninh – trật tự, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững của từng địa phương.

Bí thư Đảng uỷ các phường An Nhơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông (từ trái sang phải) tham dự hội nghị. Ảnh: BP

Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn cũng cùng trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, nhấn mạnh sau 4 tháng TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây là thời điểm phù hợp để các đơn vị đánh giá hiệu quả lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Theo bà Ngọc, hội nghị càng có ý nghĩa đặc biệt khi sáng cùng ngày, Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Đảng uỷ 4 phường đã trao đổi thêm một số nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, dân vận trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, các phường cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BP

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc đề nghị thời gian tới các phường tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, định kỳ, cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác.

Các địa phương cũng sẽ tăng cường phối hợp liên thông giữa công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ người dân.

Bà bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, các địa phương sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.