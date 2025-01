TP.HCM: Nhiều mô hình tự quản sáng tạo trong giữ gìn an ninh trật tự 07/01/2025 06:00

Năm 2024, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Các mô hình tự quản như tổ liên gia PCCC, tổ công nhân tự quản... và hệ thống camera (ANTT) được thực hiện sáng tạo và phát huy hiệu quả.

Camera ANTT: Giải pháp hiện đại giúp giữ gìn bình yên phố phường

Trao đổi với PV, ông Cung Quảng Hà, Chủ tịch UBND phường Thới An, quận 12, TP.HCM, cho biết tình hình ANTT trên địa bàn năm 2024 đã có những chuyển biến tích cực. So với năm 2023, số vụ phạm pháp hình sự (PPHS) giảm mạnh từ 58 vụ xuống còn 33 vụ, tỷ lệ khám phá án đạt 77,8% (21/27 vụ). Điều này thể hiện sự nỗ lực đáng kể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội của chính quyền địa phương.

Trước đó, tình hình ANTT tại phường Thới An cũng đã từng có những diễn biến phức tạp. Năm 2022, địa phương ghi nhận 42 vụ phạm pháp hình sự, với tỷ lệ khám phá chỉ đạt 45,23%. Đến năm 2023, số vụ tăng lên 75 vụ, tỷ lệ khám phá đạt 48%.

Camera ANTT: Giải pháp hiện đại giúp giữ gìn bình yên phố phường. Ảnh: TRẦN MINH

"Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả này là việc triển khai các mô hình phòng, chống tội phạm và ANTT hiệu quả. Đặc biệt, mô hình “Camera giám sát ANTT” với 173 camera hiện đại, trong đó có 30 camera ghi nhận biển số phương tiện, đã đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện và điều tra tội phạm.

Hệ thống camera được kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát tại trụ sở Công an phường, giúp cung cấp bằng chứng quan trọng, hỗ trợ công an trong việc truy xét nguyên nhân, xác minh đối tượng vi phạm pháp luật. Nhờ đó, hệ thống đã góp phần làm rõ hơn 50 tin báo tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần không nhỏ trong công tác phòng ngừa" - ông Hà chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Thới An, các mô hình tự quản về ANTT cũng được củng cố và phát huy hiệu quả. Phường Thới An hiện có 37 tổ Liên gia an toàn PCCC gắn với tự quản về ANTT, 92 tổ tự quản về ANTT, cùng với các nhóm dân phòng và công nhân tự quản. Các mô hình này không chỉ giúp phát hiện tội phạm, mà còn có tác dụng lớn trong việc nâng cao ý thức cộng đồng về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bảo vệ an ninh.

Trong công tác tuyên truyền, Đảng ủy phường Thới An đã chỉ đạo các chi bộ, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, như đăng tải thông tin trên trang OA (Zalo OA), nhóm Zalo của UBND phường và Công an phường, phát loa di động tại các khu dân cư, và tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các mô hình tự quản. Qua đó, người dân đã được động viên, khuyến khích tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT.

UBND phường Thới An, quận 12 ra quân cao điểm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Những nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của Đảng ủy, UBND phường Thới An trong năm 2024 đã giúp giảm thiểu tình trạng tội phạm.

UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 là một trong những địa phương đầu tiên triển khai mô hình “Theo dõi và rà soát đối tượng rải đinh qua hệ thống camera ANTT”. Theo đó, UBND phường cùng phối hợp với cơ quan chức năng giám sát, người dân chủ động phát hiện đối tượng rải đinh trên các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1, để đảm bảo các phương tiện giao thông di chuyển an toàn.

Mô hình điểm PCCC công cộng: Hàng rào ngăn ngừa cháy nổ

Đại diện Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết trên địa bàn phường vẫn còn nhiều ngõ, hẻm sâu có chiều dài trên 50m nên xe chữa cháy khó tiếp cận. Các khu vực này chủ yếu là nhà ở hộ gia đình hoặc nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đa số là loại hình nhà ống, diện tích nhỏ, tập trung tại các khu dân cư và chợ Tam Hà.

Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vật liệu dễ cháy như quần áo, giày dép, vải, chăn màn và tạp hóa. Đặc biệt, các loại nhà và công trình này thường chỉ có một lối thoát nạn duy nhất. Tuy nhiên, lối thoát nạn thường bị che chắn do hoạt động buôn bán, làm tăng nguy cơ cháy nổ. Đây là những nơi luôn tiềm ẩn rủi ro cao, cần được quan tâm và quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn PCCC.

Do đó, triển khai thực hiện Công văn số 3081/CATP-PC07 của Công an TP.HCM và Kế hoạch số 361/KH-UBND-CATĐ UBND TP Thủ Đức, từ năm 2022 đến nay, CA phường Linh Đông đã thành lập được 14 Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng trên toàn phường, riêng năm 2024 là 3 điểm.

Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân trong công tác PCCC. Ảnh: THẢO HIỀN

Tổ liên gia được thành lập gồm các thành viên chính là người dân và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Tại mỗi cơ sở đã được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ (búa hoặc kìm cộng lực ...) được sơn đỏ để dễ nhận dạng, được hướng dẫn nơi dễ thấy, dễ lấy. Bên cạnh đó, tổ chức tiếp xúc, vận động mỗi hộ gia đình lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1 (độ cao từ 2,5m – 3m); lắp đặt 1 nút ấn ở trong nhà ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình, được kết nối hệ thống dây liên kết hộ gia đình đảm bảo khi ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu.

Ngoài ra, các Tổ liên gia sẽ được hướng dẫn cài đặt, sử dụng thành thạo App “Báo cháy 114” “Help 114” và cập nhật danh sách thành viên trong Tổ liên gia để sử dụng tính năng “Tôi an toàn”, thông báo an toàn khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Mô hình điểm chữa cháy công cộng được đặt tại các hẻm thuận tiện để người dân dễ tiếp cận sử dụng các phương tiện được trang bị để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, trang bị thiết bị chữa cháy như bình bột, xà beng, kìm cộng lực. Các điểm này được thiết kế không cản trở giao thông và bảo vệ khỏi mưa nắng.

“Trên địa bàn phường vừa qua xảy ra sự cố chập điện tại một khu nhà trọ tại số 8/8, đường Linh Đông. Nhờ bà con bấm chuông báo cháy kịp thời để xử lý nên không có thiệt hại về người và tài sản” – đại diện công an phường Linh Đông cho biết. Ảnh: THẢO HIỀN

Ông Thành Đạt, chủ một cơ sở gara ô tô trên địa bàn cho biết CA phường thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình cùng các chủ cơ sở thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng”. Do đó, các gia đình và chủ cơ sở cũng nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC tại các cơ sở, đặc biệt là gia đình vừa sản xuất vừa kinh doanh, nên tình nguyện tham gia mô hình này.

“Nhờ sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng CA PCCC, chúng tôi đã tự giác mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, mở lối thoát nạn thứ 2 phía trên sân thượng, lô gia ban công, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn PCCC, thoát nạn kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra” – ông Đạt nói.