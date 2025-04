Công an phường cấp căn cước lưu động cho nhân khẩu đặc biệt 28/04/2025 14:22

(PLO)- Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) phối hợp với Công an phường Tam Phú (TP Thủ Đức) cấp căn cước lưu động cho 55 nhân khẩu đặc biệt trong Trung tâm điều dưỡng tâm thần.

Sáng 28-4, lần đầu tiên sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp quận/huyện, Tổ cấp căn cước của Đội CSQLHC về TTXH (thuộc Công an TP Thủ Đức cũ) nay thuộc Công an phường Bình Thọ - TP Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Tam Phú - TP Thủ Đức cấp căn cước lưu động cho 55 nhân khẩu trong Trung tâm điều dưỡng tâm thần (số 29 đường Phú Châu, phường Tam Phú).

Công an phường cấp căn cước lưu động cho nhân khẩu đặc biệt trong Trung tâm điều dưỡng tâm thần. Ảnh: CA

Hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 1878/KH-BCĐ về phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt (không có giấy tờ tùy thân) tại các trung tâm bảo trợ xã hội, các lớp học tình thương... Đồng thời, hoạt động còn để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đây là các trường hợp đặc biệt, khó lấy nhân dạng vân tay, mống mắt, bản thân không kiểm soát được hành vi nên tổ cấp phải phối hợp chặt chẽ với bác sĩ và nhân viên bệnh viện mới thực hiện hoàn thành được việc thu nhận.

Đây là những trường hợp khó thu thập thông tin công dân để cấp thẻ căn cước bởi họ đang điều trị về bệnh tâm thần, hạn chế năng lực hành vi, không có người đại diện theo pháp luật...

Đại diện Công an phường Bình Thọ - TP Thủ Đức cho biết sắp tới sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường trên địa bàn TP Thủ Đức rà soát, làm sạch dữ liệu để cấp định danh cá nhân, căn cước cho mọi người.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn TP Thủ Đức có 10 Trung tâm, Cơ sở Bảo trợ xã hội do Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế quản lý với gần 2.000 nhân khẩu đặc biệt.

Nhân khẩu đặc biệt là trường hợp công dân không có giấy tờ tùy thân, chưa được thu thập thông tin dân cư, cấp số định danh cá nhân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết Cư trú và cấp căn cước.

Việc triển khai cấp căn cước cho nhân khẩu đặc biệt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, góp phần đưa Đề án 06 của Chính phủ gần hơn với thực tế và đời sống của nhân dân. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tạo sự ổn định trong cuộc sống cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tính đến nay, trên địa bàn TP Thủ Đức đã có gần 2.000 nhân khẩu đặc biệt được cấp giấy tờ tuỳ thân.