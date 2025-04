Xe hoán cải chạy trên đường phố có được không? 30/04/2025 05:06

Tại nhiều tuyến phố trong trung tâm Hà Nội xuất hiện những chiếc xe ô tô cũ như UAZ, Gaz69, Jeep... được hoán cải, thay đổi kết cấu xe rất thô sơ như không có kính chắn gió, tháo phông bạt… Thậm chí, các xe này còn được chuyển đổi công năng sang vận tải du lịch, chở khách nước ngoài trải nghiệm phố phường vượt số lượng hành khách...

Xin hỏi, xe hoán cải tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu hoán cải xe như trên thì có phải xin cấp giấy phép để được tham gia giao thông hay không?

Bạn đọc Trần Cẩm

Bộ Công an trả lời: Khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm định theo quy định của pháp luật; việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng do đăng kiểm viên của cơ sở đăng kiểm thực hiện và được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Bên cạnh đó, Điều 23 Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy như sau:

Trường hợp cơ sở đăng kiểm kiểm tra, đánh giá kết quả xe cơ giới cải tạo đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe.

Như vậy, các phương tiện tham gia giao thông phải được đăng ký, kiểm định và còn niên hạn sử dụng theo quy định.

Trường hợp cải tạo xe cơ giới phải được cấp giấy chứng nhận cải tạo và giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe theo quy định.

Phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; chở quá số người quy định; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải;... sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Bộ Công an cũng cho biết thời gian qua, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các xe ô tô cũ như UAZ, Gaz69, Jeep... vi phạm các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật; đồng thời sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát loại phương tiện này trong thời gian tới, góp phần xây dựng hình ảnh giao thông thủ đô văn minh, an toàn (kết quả từ đầu năm 2025 đến nay đã xử lý 19 trường hợp vi phạm).