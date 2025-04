Công an TP.HCM ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự 29/04/2025 10:00

(PLO)- Hệ thống cảnh báo khẩn cấp sẽ giúp người dân TP.HCM dễ dàng thông tin nhanh sự cố an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng phản ứng kịp thời, chính xác.

Chiều 28-4, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự. Ảnh: CA

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Công an TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định ANTT. Việc ra mắt phần mềm cảnh báo khẩn cấp là một trong những nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố một cách nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm giúp người dân chủ động thông tin các tình huống khẩn cấp về ANTT, tai nạn giao thông, cháy nổ… đến lực lượng công an mà không cần qua quy trình phức tạp. Qua đó, rút ngắn thời gian phản ứng, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: CA

Đồng thời, hệ thống cũng tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị công an từ Trung tâm Thông tin chỉ huy đến công an phường, xã, đảm bảo thông tin được chia sẻ đồng bộ, kịp thời.

Theo Công an TP.HCM, việc triển khai phần mềm cảnh báo khẩn cấp đã cho thấy hiệu quả rõ rệt: phản ứng nhanh, tăng hiệu quả phối hợp, nâng cao tính minh bạch trong tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ANTT tại các khu vực trọng điểm của TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, việc triển khai phần mềm là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ ANTT, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của người dân vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện, duy trì hệ thống, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của TP.HCM.