Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ 09/11/2025 12:38

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: "Chìa khóa để phát triển đi lên là con em phải được nâng cao trình độ học vấn, trình độ dân trí, đào tạo nhân tài".

Sáng 9-11, tại chùa Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Sau khi nghe báo cáo của ấp Châu Thành (xã An Ninh, TP Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương, ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả đó là minh chứng cho thấy công tác Mặt trận, phong trào vận động của Mặt trận đã đi sâu vào các địa bàn dân cư và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh,TP Cần Thơ. Ảnh: NGUYỄN HÀNH

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng kết quả mà TP Cần Thơ nói chung, xã An Ninh, ấp Châu Thành nói riêng đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của một TP trung tâm ĐBSCL.

Đơn cử, qua thống kê cho thấy tỉ lệ hộ nghèo của TP Cần Thơ cuối năm 2024 là 0,85% và năm 2025 phấn đấu giảm còn 0,63%. Riêng đối với ấp Châu Thành (xã An Ninh), hiện có 11 hộ nghèo trong tổng số 1.119 hộ dân trên toàn ấp, chiếm tỉ lệ 0,98%, trong đó, có 24 hộ cận nghèo chiếm tỉ lệ 2,14%.

“Tuy tỉ lệ thấp nhưng mà chất lượng giảm nghèo, chất lượng của người dân chưa đồng đều, nhất là ở vùng xa, vùng sâu của TP, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer. Hôm nay, mục đích của tôi đến ấp Châu Thành nhằm động viên bà con trong đồng bào dân tộc Khmer cố gắng phấn đấu vươn lên. Nếu đang nghèo thì phải thoát nghèo, mà đã thoát nghèo thì phải thoát nghèo bền vững” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi gắm.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới hơn nữa, đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác vận động nhân dân. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc.

Đó là cán bộ, đảng viên Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần" (là gần dân, gần cơ sở, gần không gian số); "5 phải" (là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả) và "4 không" (là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà nhân dân khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh, TP Cần Thơ (ảnh trái); tặng quà đại diện Chùa Tum Núp, ngôi chùa có bề dày lịch sử gần 400 năm xây dựng và phát triển (ảnh phải). Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tặng quà cho các chức sắc trên địa bàn TP. Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân, gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

“Phải thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng giải quyết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phải phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra dân, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền trong nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đối với nhân dân trên địa bàn ấp Châu Thành, xã An Ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ấp tiếp tục phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc Khmer. Cạnh đó, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài vì ngày mai phát triển, bình dân học vụ số, học tập suốt đời…

“Tất cả trẻ em trong độ tuổi phải đến trường, chìa khóa để chúng ta phát triển đi lên là con em mình phải được nâng cao trình độ học vấn, trình độ dân trí, đào tạo nhân tài” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng nhiều phần quà cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn TP Cần Thơ, chùa Tum Núp và các vị chức sắc của TP, các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình tiêu biểu tại địa phương.

Ngoài ra, các đại biểu trong Đoàn công tác cũng đã trao quà tặng các hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer. Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng trao tặng năm căn nhà đại đoàn kết cho năm hộ dân xã An Ninh và 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.