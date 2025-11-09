Cần Thơ: Chưa thanh toán 247 tỉ đồng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 09/11/2025 10:09

(PLO)- Sau sáp nhập, có 22 đơn vị thuộc ngành y tế Cần Thơ đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 khoảng 247 tỉ.

Mới đây, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND TP về việc rà soát kinh phí chưa thanh, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Người dân Cần Thơ làm test nhanh phát hiện COVID-19 thời điểm năm 2021.

Theo đó, Sở này cho biết, sau sáp nhập, ngành y tế TP có 22 đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, với tổng số tiền dự kiến khoảng 247 tỉ đồng.

Trong đó, khu vực Cần Thơ (cũ) có 6 đơn vị (gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện (BV) Quân dân y, BV Đa khoa TP, các trung tâm y tế (TTYT) quận Bình Thủy, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền) đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, và đặt hàng xét nghiệm với tổng số tiền dự kiến khoảng 71 tỉ đồng.

Khu vực Hậu Giang (cũ) có 7 đơn vị (gồm BV Phổi tỉnh Hậu Giang, TTYT khu vực Vị Thủy, Trung tâm Pháp Y tỉnh, BV đa khoa tỉnh, BV đa khoa thành phố Ngã Bảy, TTYT thị xã Long Mỹ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) chưa thanh quyết toán tiền liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền dự kiến khoảng 17 tỉ đồng.

Trong đó, hiện nay, có 4 đơn vị là BV đa khoa tỉnh, BV đa khoa thành phố Ngã Bảy, TTYT thị xã Long Mỹ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mua test xét nghiệm PCR của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Phong (gọi tắt công ty Nam Phong) với số tiền là hơn 14,4 tỉ đồng. Theo thông tin báo chí đăng năm 2022 thì công ty Nam Phong đang nằm trong quá trình điều tra của vụ án Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Phần kinh phí này, Sở Y tế đã hoàn trả lại ngân sách tỉnh và đang đợi ý kiến của Cơ quan cảnh sát điều tra. Hiện tại, công ty Nam Phong đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thanh toán các hợp đồng mua sắm nêu trên nhưng địa phương chưa bố trí lại vốn để chi trả cho công ty Nam Phong do chưa có ý kiến kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Có 3 đơn vị (BV Phổi tỉnh, TTYT khu vực Vị Thủy, Trung tâm Pháp Y tỉnh) chưa thanh toán, quyết toán kinh phí chống dịch, tiền ăn người nhà nuôi bệnh năm 2021 của TTYT huyện Vị Thủy, tiền mai táng phí bệnh nhân tử vong do COVID-19, tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Khu vực Sóc Trăng (cũ) có 9 đơn vị gồm BV Chuyên khoa Sản-Nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các TTYT khu vực Kế Sách, Long Phú, Trần Đề, Châu Thành, BV Đa khoa tỉnh, BV 30 tháng 4 tỉnh, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, tổng số tiền dự kiến khoảng 158,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, giai đoạn năm 2021-2022 do yêu cầu cấp bách về cung cấp oxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nên các BV dã chiến, TTYT quận huyện/bệnh viện điều trị COVID-19 có vay mượn 10 hệ thống oxy và phụ kiện lắp đặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hiện ngành y tế vẫn còn nợ công ty cung cấp.

“Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ, Sở Y tế kiến nghị UBND TP kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19” – văn bản nêu.