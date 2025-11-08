Thủ tướng thông báo tin vui, máy xạ trị cho người bệnh ung bướu sắp về Cần Thơ 08/11/2025 18:35

(PLO)- Thủ tướng cho biết đã xin được một máy xạ trị cho BV Ung bướu ở Cần Thơ, dự kiến tháng 11 này có.

Tại hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chiều 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói “xin mấy phút” để hỏi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên về việc mua hai máy xạ trị cho cho bệnh nhân ung bướu.

Thủ tướng thăm và tặng quà cho người đang điều trị bệnh ung bướu tại Cần Thơ.

Ông Tuyên cho biết, sau khi có kết luận của Thủ tướng, Ủy ban đã xin ý kiến Bí thư Thành ủy, theo đó, TP đã đặt hàng mua một máy xạ trị bằng nguồn đầu tư công, khoảng tháng 1-2026 về.

Nghe vậy, Thủ tướng nói, còn một máy, Cần Thơ liên hệ Tập đoàn dầu khí vì Thủ tướng đã nói Tập đoàn dầu khí tặng cho Cần Thơ một máy xạ trị, dự kiến tháng 11 này có máy.

Thủ tướng nói định mua hai máy nhưng TP đã đặt mua một máy thì tốt rồi. Ông cũng hỏi thêm lãnh đạo TP về việc đã thực hiện xong các thủ tục để tái khởi động dự án BV Ung bướu 500 giường chưa.

Ông Tuyên cho biết, TP đã chuẩn bị xong, dự kiến ngày 14-11 tới sẽ trình tại kỳ họp HĐND TP điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở ngành khi thăm dự án BV 500 giường còn đang dở dang.

Thủ tướng chia sẻ thêm về việc cơ sở điều trị của BV này hiện tại chật hẹp quá, bà con xếp hàng cả tuần mới xạ trị được. Thủ tướng nói TP đang mở thêm cơ sở của BV trong Phong Điền thì xúc tiến sửa nhanh hơn.

Trước đó, ngày 19-10, trong chuyến công tác tại TP Cần Thơ, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm BV Ung bướu Cần Thơ và sau đó đã chỉ đạo mua mấy máy xạ trị để chữa bệnh cho bà con.

Thủ tướng nói trăn trở, day dứt khi thấy 2-3 người bệnh/giường; cả BV có một máy chiếu xạ hơn trăm tỉ; người bệnh chờ 10 ngày, hai tuần mới được xạ trị một lần; người chăm nom thì không có chỗ ở…