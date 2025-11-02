Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết phường Phú Định 02/11/2025 15:10

(PLO)- Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Phú Định còn là nơi người dân cùng nhau sẻ chia, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Ngày 2-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 12, phường Phú Định tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Tại ngày hội, người dân phường Phú Định đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi hái hoa dân chủ, gian hàng 0 đồng “Chia sẻ yêu thương”, bữa cơm đoàn kết… tạo nên không gian giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần cộng đồng.

Ông Châu Quốc Lâm (thứ hai từ phải qua) xúc động khi được hỗ trợ sữa chữa nhà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Phú Định. Ảnh: B.PHƯƠNG

Trong khuôn khổ chương trình, phường tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” tại 60 Mạc Vân cho hộ ông Châu Quốc Lâm, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM đã trao quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khu phố 12 đăng ký thực hiện công trình thi đua sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay vì cộng đồng.

Phường Phú Định cũng tuyên dương 7 hộ gia đình và 21 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cộng đồng dân cư năm 2025, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa nghĩa tình trong đời sống nhân dân.

Người dân phường Phú Định rộn ràng tham gia ngày hội. Ảnh: B.PHƯƠNG

Phát biểu tại ngày hội, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, khẳng định đây là dịp để các khu dân cư trên cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau vượt khó, chăm lo đời sống cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông biểu dương nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận cùng nhân dân khu phố 12, đặc biệt là những đóng góp trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng khu dân cư.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: B.PHƯƠNG

Trong phần trao đổi, ông Dương Anh Đức lắng nghe ý kiến của người dân và đề nghị MTTQ phường Phú Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà TP.HCM đang thực hiện.

Ông cũng kêu gọi cán bộ và nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở như “Khu dân cư sạch – xanh – thân thiện môi trường”, “Đoàn kết – nghĩa tình – tự quản” và xây dựng các công trình “TP muôn sắc hoa” gắn với chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Người dân khu phố 12, phường Phú Định, đăng ký các công trình thi đua năm 2026 với lãnh đạo TP.HCM và phường Phú Định. Ảnh: B.PHƯƠNG

Theo ông Dương Anh Đức, việc xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống nghĩa tình, môi trường sống lành mạnh không chỉ là phong trào mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Ông bày tỏ tin tưởng sự đồng lòng và đoàn kết của nhân dân khu phố 12 sẽ tiếp tục góp phần đưa phường Phú Định phát triển bền vững, văn minh và nghĩa tình.