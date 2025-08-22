TP.HCM: Phường Phú Định sẽ xây cầu đường Bình Tiên, cầu Rạch Cát 2 trong 5 năm tới 22/08/2025 15:20

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Phú Định, TP.HCM, tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phường Phú Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 14, phường 15 và một phần phường 16 thuộc quận 8 cũ. Phường có diện tích khoảng 5,85 km2, dân số 150.389 người.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức trao hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Phú Định. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều công trình trọng điểm sắp được triển khai

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy phường Phú Định, nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Phường Phú Định đã hoàn thành sớm một năm chương trình giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, tăng cường phát triển mảng xanh, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị hiện đại, khang trang, sạch đẹp; kinh tế phát triển đúng định hướng dịch vụ - thương mại; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Định, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Phú Định đặt mục tiêu hằng năm giữ vững an ninh chính trị; phấn đấu đến năm 2030 phường không có ma túy, tệ nạn xã hội và không còn hộ nghèo theo tiêu chí của TP.

Lãnh đạo phường Phú Định cũng cho biết địa phương sẽ tập trung thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị tuyến bờ Bắc kênh Đôi và phát triển hạ tầng đô thị. Cùng với đó, phát triển kinh tế - văn hóa gắn với việc phát huy nét đặc trưng “Trên bến dưới thuyền”, du lịch sông nước.

Ngoài ra, phường cũng phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm như xây dựng cầu đường Bình Tiên; cầu Rạch Cát 2; xây dựng cầu Kênh ngang số 1, 2, 3 (tuyến đường Nguyễn Duy - Lưu Hữu Phước); hoàn thành một dự án nhà ở xã hội và năm dự án nhà ở tái định cư thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn Phường Phú Định.

Phấn đấu không còn ma tuý, tệ nạn xã hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà phường Phú Định đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đặc biệt, ông Đức đánh giá cao việc địa phương hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo vào tháng 8-2024, sớm hơn một năm so với chỉ tiêu. Cùng với đó, phát huy hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự như mô hình 25 (quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi) và mô hình 31 (nhóm tự quản về an ninh trật tự).

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Dương Anh Đức lưu ý Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới tận dụng phát huy những lợi thế và điều kiện thuận lợi của địa phương để triển khai, thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông đề nghị phường Phú Định tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế; tiếp tục quan tâm đầu tư công tác chỉnh trang và phát triển đô thị; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đức cũng nhắc lại nội dung buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm có định hướng TP.HCM phấn đấu không còn tệ nạn ma túy. Qua đó, ông đánh giao cao việc phường Phú Định đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn ma túy, tệ nạn xã hội và kỳ vọng địa phương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.