Toàn cảnh buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ lớn nhất năm 2025 14/11/2025 12:42

(PLO)- Hơn 3.000 người và gần 100 phương tiện chuyên dụng đã tham gia buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ lớn nhất năm 2025 tại Vinhomes Grand Park, TP.HCM, với kịch bản cháy lan ở tầng hầm và nhiều người mắc kẹt ở các tầng cao.

VIDEO: Toàn cảnh buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ lớn nhất năm 2025.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 124 về diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn nhất 2025.

Buổi diễn tập diễn ra sáng 14-11, sau 15 ngày luyện tập và tổng duyệt. Tại Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, thuộc dự án Vinhomes Grand Park, TP.HCM. Buổi diễn tập do Công an TP.HCM chủ trì.

Theo tình huống giả định, một vụ cháy lớn xảy ra tại tầng hầm B1, diện tích hơn 10.000 mét vuông. Thuộc khối đế năm tòa nhà của khu chung cư Glory Heights.

Trong quá trình xử lý, một căn hộ ở tầng 7 tòa GH6 tiếp tục bốc cháy khiến hàng chục người mắc kẹt ở tầng 7, tầng 8 và các tầng phía trên.

Cùng lúc, trên Đại lộ Rodeo, hai ô tô va chạm do người dân hoảng loạn di chuyển, làm bốn người bị kẹt trong xe. Thời điểm sự cố, khu Glory Heights có khoảng 10.000 cư dân.

Cuộc diễn tập huy động hơn 3.000 người và gần 100 phương tiện chuyên dụng, gồm nhiều xe chữa cháy, xe thang, xe cứu thương và hàng chục thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng.

Mục tiêu nhằm nâng cao khả năng phối hợp, phản ứng nhanh của các lực lượng trong công tác xử lý cháy nổ, cứu nạn – cứu hộ tại khu dân cư và chung cư cao tầng.