TP.HCM: Đường dây điện phát nổ, người dân hoảng hốt quay đầu xe 13/11/2025 20:15

(PLO)- Một đoạn dây điện trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TP.HCM) bất ngờ phát nổ, khiến người dân khu vực hoảng sợ.

Tối 13-11, cơ quan chức năng phường Tân Mỹ, TP.HCM phối hợp cùng ngành điện lực làm rõ nguyên nhân vụ nổ đường dây điện xảy ra trên đường Phạm Hữu Lầu.

Đường dây điện phát nổ, người dân hoảng hốt quay đầu xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, đoạn dây điện trên một trụ gần giao lộ Phạm Hữu Lầu – đường 15B bất ngờ phát ra tia lửa, sau đó phát nổ lớn. Nhiều tia lửa bắn xuống mặt đường, khói bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng hốt.

Thời điểm này, nhiều người đi xe máy qua khu vực phải quay đầu để tránh nguy hiểm. Sự cố khiến một số hộ dân trong khu vực bị mất điện tạm thời.

Vụ nổ phát ra nhiều tia lửa, khói bốc cao khiến người dân hoảng hốt, nhiều người đi xe máy vội quay đầu tránh xa.

“Tôi đang chạy xe thì nghe tiếng nổ lớn, nhìn lên thấy lửa đỏ rực rơi xuống. May mắn là lúc đó không ai đứng gần trụ điện”- một người dân đi đường cho biết.

Nhận tin báo, lực lượng điện lực nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắt điện và tiến hành khắc phục sự cố.