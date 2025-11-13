Toàn cảnh Công an khám xét nhà riêng và các cơ sở thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành
(PLO)- Công an đồng loạt khám xét cơ sở và nhà riêng của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Sáng 13-11, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở, nhà riêng thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành.
Ghi nhận của phóng viên PLO tại các địa chỉ 86, 88 và 91 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt, phong tỏa khu vực và tiến hành kiểm tra các cơ sở liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa.
Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế (C03), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh. Nhiều người cùng khoảng ba thùng lớn chứa tài liệu, vật chứng liên quan đã được đưa đi.
Khoảng gần 100 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Dù trời mưa, lực lượng vẫn phong tỏa nhà riêng của thẩm mỹ viện Mailisa, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng và túc trực xuyên suốt.
Ngôi biệt thự của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa, bị lực lượng công an phong tỏa và kiểm tra.
Cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành đồng loạt khám xét nhiều cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng.
Tại Khánh Hòa (Nha Trang), lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa số 69/1 Tô Hiến Thành. Tại Cần Thơ, cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở số 67 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều. Ảnh: Xuân Hoát - Hải Dương