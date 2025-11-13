An ninh trật tự

Toàn cảnh Công an khám xét nhà riêng và các cơ sở thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành

(PLO)- Công an đồng loạt khám xét cơ sở và nhà riêng của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VIDEO: Toàn cảnh Công an khám xét nhà riêng và cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM.

Sáng 13-11, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở, nhà riêng thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành.

z7218748236559_b669b86da54b251d95a334eb5eba2e55.jpg
z7218748258373_d0633a244c7dba7b455034dc191ee86e.jpg
z7220166526105_4236407edff3bdfaf910fc1300c337d9.jpg
Ghi nhận của phóng viên PLO tại các địa chỉ 86, 88 và 91 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt, phong tỏa khu vực và tiến hành kiểm tra các cơ sở liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa.
z7219232167590_70fe1e82bfad5c0a065f49f23285e6ee.jpg
Hoạt động kiểm tra được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương, với lực lượng công an mặc sắc phục, chia thành nhiều tổ vừa đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài, vừa thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong.
z7219232198793_81e3939d1b08565a2d76a481edc3afb5.jpg
z7220253838411_040ab5e22740ecf5129029ccaf40a099.jpg
z7220253840951_5b2c78c5501ffe969f59bbf896d064b8.jpg
z7220258784126_434a8005061fd0e9785ca1efca0c958c.jpg
Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế (C03), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh. Nhiều người cùng khoảng ba thùng lớn chứa tài liệu, vật chứng liên quan đã được đưa đi.
z7220245444275_a9406a991acd1ed9d1b5287a14274c64.jpg
Việc khám xét được triển khai từ 8 giờ sáng, với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cảnh sát cơ động phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự.
z7220159376083_10ea64af21231ec0f2b8766f3cee6a51.jpg
Ba xe khách biển vàng được bố trí chặn lối ra vào, không cho khách và người dân tiếp cận bên trong. Hoạt động kinh doanh tại các cơ sở tạm dừng, khách hàng được yêu cầu rời đi.
z7219554071298_ac0df40352886d5877ddaf8049cc3a1b.jpg
Biệt thự rộng khoảng 4.000 m² của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, tại khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TP.HCM cũng đang được phong tỏa và khám xét.
z7220188140917_bd46b47ed0b77a947ed7a5a3a43b7fab.jpg
z7220188303743_852946484caf08ca2a0b58813b7045a3.jpg
z7220189555743_2559c256899325d75619d9e03c8dc964.jpg
z7220188569422_bb9ad769cbab01998db482ebb4c0b2a9.jpg
Khoảng gần 100 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Dù trời mưa, lực lượng vẫn phong tỏa nhà riêng của thẩm mỹ viện Mailisa, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng và túc trực xuyên suốt.
z7220189630849_60cf86004da99521356342c9385162de.jpg
z7220188973682_70a838906a19130e5a7112aedf8bb43c.jpg
Ngôi biệt thự của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa, bị lực lượng công an phong tỏa và kiểm tra.

Cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành đồng loạt khám xét nhiều cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

z7220381531678_575983e82a4c8a8bef667dcb755fbbc5.jpg
Tại Đắk Lắk, nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột. Trước trụ sở, một ô tô biển số xanh (80A) cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong, lực lượng công an đang tiến hành thu thập tài liệu và vật chứng. Ảnh: ND
z7220386425876_572cac4166a911628f4e1bccd9e9dcc6.jpg
Tại Hà Nội, nhiều cảnh sát cơ động cũng xuất hiện trước thẩm mỹ viện Mailisa số 6, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô. Ảnh: Đắc Lam
z7220386419676_53a317ef9064cc66b191d8492bb3e489.jpg
Trưa cùng ngày, tại Nghệ An, tại cơ sở số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vinh Phú, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động kiểm tra, thu giữ tài liệu. Ảnh: Đắc Lam
z7220391247970_6cc614739effcc887891161ce7dd057d.jpg
z7220391240654_d6235889e49a232bde0f12af5a5c3c9a.jpg
Tại Khánh Hòa (Nha Trang), lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa số 69/1 Tô Hiến Thành. Tại Cần Thơ, cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở số 67 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều. Ảnh: Xuân Hoát - Hải Dương
z7220383791050_df4f50d4b89493f061c22939405e0ac8.jpg
Ở Đà Nẵng, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an cũng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa số 97-99 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu. Ảnh: Tấn Việt
NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Mailisa #thẩm mỹ viện #công an #khám xét #TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm