Video: Công an mang tài liệu rời khỏi thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk 13/11/2025 18:22

(PLO)- Sau nhiều giờ kiểm tra, công an mang theo nhiều thùng giấy đựng tài liệu, rời khỏi thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk.

Gần 17 giờ chiều 13-11, lực lượng của Bộ Công an hoàn tất quá trình làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều tài liệu được cảnh sát mang đi sau khi khám xét thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, trong quá trình công an làm việc, cổng chính của thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk bị đóng kín. Bên ngoài, một số cảnh sát cơ động túc trực.

Video công an mang theo nhiều tài liệu rời đi sau khi khám xét thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Đến gần 17 giờ chiều cùng ngày, khi cổng chính ở thẩm mỹ viện Mailisa mở, có nhiều chiến sĩ công an bước ra.

Lực lượng công an mang theo nhiều thùng giấy, để lên xe công vụ rồi rời đi.

Gần 17 giờ ngày 13-11, công an mới hoàn tất quá trình kiểm tra. Ảnh: T.T

Ở cổng phụ của thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều người bịt kín mặt (nghi là người của thẩm mĩ viện) bước ra và được nhiều người dân tới hỏi thăm tình hình.

Quá trình kiểm tra, cửa chính của thẩm mỹ viện Mailisa bị đóng kín. Ảnh:T.T

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng của Bộ Công an đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Nhiều cảnh sát cơ động có mặt tại buổi kiểm tra. Ảnh: T.T

Cùng ngày, công an đã kiểm tra biệt thự của bà Phan Thị Mai (chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa), tại TP.HCM.