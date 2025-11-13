Video: Công an mang tài liệu rời khỏi thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Gần 17 giờ chiều 13-11, lực lượng của Bộ Công an hoàn tất quá trình làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo ghi nhận của PLO, trong quá trình công an làm việc, cổng chính của thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk bị đóng kín. Bên ngoài, một số cảnh sát cơ động túc trực.
Đến gần 17 giờ chiều cùng ngày, khi cổng chính ở thẩm mỹ viện Mailisa mở, có nhiều chiến sĩ công an bước ra.
Lực lượng công an mang theo nhiều thùng giấy, để lên xe công vụ rồi rời đi.
Ở cổng phụ của thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều người bịt kín mặt (nghi là người của thẩm mĩ viện) bước ra và được nhiều người dân tới hỏi thăm tình hình.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng của Bộ Công an đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.
Cùng ngày, công an đã kiểm tra biệt thự của bà Phan Thị Mai (chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa), tại TP.HCM.