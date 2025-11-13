Cục Cảnh sát Kinh tế hoàn tất khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở TP.HCM 13/11/2025 13:09

(PLO)- Lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM khám xét các cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, đưa đi nhiều tài liệu, vật chứng...

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 12 giờ 30, lực lượng công an sử dụng nhiều ô tô khách biển vàng đưa đi nhiều người cùng khoảng ba thùng lớn chứa tài liệu, vật chứng liên quan.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục và cảnh sát cơ động có mặt từ sáng sớm, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, thu thập tài liệu tại cơ sở Mailisa. Ảnh: NT

Việc khám xét được triển khai từ 8 giờ sáng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp cảnh sát cơ động phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên ngoài các cơ sở, ba xe khách biển vàng chắn lối ra vào, không cho khách và người dân tiếp cận bên trong.

Từng thùng hồ sơ, tài liệu được vận chuyển ra ngoài cơ sở Mailisa, phục vụ việc xác minh các hoạt động kinh doanh và giấy tờ pháp lý liên quan. Ảnh: NT

Hoạt động kinh doanh tại các địa chỉ 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh tạm dừng, khách hàng được yêu cầu rời đi. Lực lượng công an chia thành nhiều tổ, vừa đảm bảo trật tự bên ngoài, vừa thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong các cơ sở.

Toàn cảnh cơ sở Mailisa bị phong tỏa cho thấy quy mô lực lượng tham gia tại các tỉnh thành. Ảnh: PH

Đây là một phần trong chiến dịch đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở thuộc hệ thống Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Đến trưa cùng ngày, nguyên nhân và nội dung cụ thể của vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố.

Đến khoảng 12 giờ 30, việc khám xét tại cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh kết thúc. Ảnh: PH