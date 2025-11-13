Bị chửi 'đồ bá dơ', nhóm học sinh tìm đối thủ nhưng không gặp, đập quán cà phê 13/11/2025 12:31

(PLO)- Bị một thiếu niên chửi là “đồ bá dơ”, nhóm học sinh 15-16 tuổi mang dao tự chế, ná kéo đến quán cà phê tìm người nhưng không gặp, quay sang đập quán, gây náo loạn khu vực.

Ngày 4-11, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Bảo Khang (16 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thạnh), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai thiếu niên khác có liên quan là TTT (15 tuổi) và NVT (15 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thạnh) do chưa đủ 16 tuổi, được gia đình bảo lãnh, công an địa phương phối hợp với nhà trường tiếp tục quản lý, giáo dục.

Một người khác là Nguyễn Phi Long (16 tuổi) cũng bị triệu tập để làm rõ hành vi liên quan.

Trước đó, ngày 4-10, Công an xã Đông Thạnh nhận tin báo của người dân về vụ việc nhóm bốn thanh thiếu niên cầm hung khí xông vào quán cà phê trên đường Huỳnh Thị Na (ấp 47, xã Đông Thạnh) tìm đánh một người tên M.

Khi không gặp, cả nhóm quay sang hăm dọa, dùng ná cao su bắn đạn bi, dao tự chế chém vào cửa toilet và bàn ghế khiến khách trong quán hoảng loạn, mất an ninh trật tự khu vực, rồi nhanh chóng rời đi.

Công an triệu tập, lấy lời khai, xử lý nhóm bốn thanh thiếu niên. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triển khai truy xét, rà soát camera, khoanh vùng nghi phạm.

Chỉ vài giờ sau, lực lượng công an đã triệu tập bốn thanh thiếu niên liên quan và thu giữ tang vật gồm hai xe máy, nhiều dao tự chế, mã tấu và ná bắn đạn bi.

Khang và Đạt đã bị bắt khẩn cấp để điều tra. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, các thanh thiếu niên khai nhận trước đó có mâu thuẫn với người tên M (14 tuổi, ngụ phường An Tây Hội) do bị “chửi là đồ bá dơ”.

Bực tức, nhóm rủ nhau chuẩn bị hung khí đến quán cà phê tìm M để “giải quyết”. Khi không tìm thấy, cả nhóm đã ra tay phá hoại tài sản, gây mất trật tự rồi bỏ chạy.

Trước đó, nhóm này xông vào quán cà phê tìm người để đánh nhưng không thấy nên đập phá đồ đạc. Ảnh: CA

Theo Công an xã Đông Thạnh, hầu hết các thiếu niên này đều là học sinh một trường trung cấp (trừ Đạt đã nghỉ học). Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ gây án nghiêm trọng.

Công an xã Đông Thạnh, cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi côn đồ của nhóm này nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm trẻ hóa và tăng cường tuyên truyền trong nhà trường về kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn văn minh, tránh để bạo lực học đường lan ra ngoài xã hội.