Trụ sở Mailisa ở Hà Nội đóng cửa, khách không liên lạc được 14/11/2025 12:09

(PLO)- Thẩm mỹ viện Mailisa từng bị xử phạt hành chính ở nhiều địa phương, hiện trụ sở Mailisa ở Hà Nội và một số chi nhánh đang đóng cửa.

Từ sáng 14-11, cơ sở mỹ viện Mailisa tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đóng cửa, không có bảo vệ túc trực như thường ngày.

Trụ sở Mailisa Hà Nội "cửa đóng, then cài"

Bên ngoài cơ sở vẫn treo biển hiệu “Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa” cùng các bảng giới thiệu: Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (BS Vũ Duy Thường phụ trách), Phòng khám chuyên khoa da liễu Mailisa (BS Chu Minh Thắng).

Sáng sớm 14-11, cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại số 6, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội đóng cửa

Một phụ nữ ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi đóng 5 triệu đồng để sửa lông mày, mới làm một lần thì nghe tin công an làm việc với Mailisa nên chạy đến hỏi. Nhưng tới nơi thấy khóa cửa, gọi điện thì không ai nghe”.

Những người chạy xe ôm đứng bên đường Nguyễn Khánh Toàn nói: "Ngày trước khách ra, vào làm đẹp đông, nay chúng tôi mất đi nhiều khách, giảm thu nhập".

Mỹ viện Mailisa cơ sở tại số 6, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội.

Mailisa từng quảng bá có hơn 27 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, với hàng triệu khách hàng. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ thẩm mỹ viện Mailisa (có trụ sở tại số 6, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội).

Doanh nghiệp thành lập tháng 7-2017, người đại diện pháp luật là ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai - tức Mailisa, quê Hà Tĩnh). Ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ tắm hơi, massage, thẩm mỹ không phẫu thuật; xăm, phun, thêu trên da nhưng không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Ông Khánh cũng đại diện cho nhiều doanh nghiệp, chi nhánh mang thương hiệu Mailisa...

Từng bị xử phạt tại nhiều địa phương

Nhiều năm qua, hệ thống Mailisa liên tục bị xử lý vì vi phạm quy định trong hoạt động thẩm mỹ: Tháng 1-2023, Sở Y tế TP.HCM xử phạt Mailisa chi nhánh TP.HCM 160 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo vượt phạm vi cho phép.

Những biển hiệu dán trước trụ sở Mailisa ở Hà Nội.

Tháng 3-2024, Sở Y tế Bình Dương phạt chi nhánh Mailisa tại Thuận An 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động thẩm mỹ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia tác động cơ thể trong khi không phải là cơ sở khám chữa bệnh.

Tháng 5-2025, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tháo dỡ quảng cáo khai trương chi nhánh Mailisa thứ 17 vì chưa bổ sung đủ giấy tờ pháp lý.

Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng phát hiện nhiều sai phạm: Kê khai hình thức tổ chức không đúng, điều kiện vệ sinh chưa phù hợp, danh mục thuốc cấp cứu không tương thích, thông tin hành nghề của các bác sĩ không thống nhất giữa các hồ sơ. Hoạt động chính vẫn là dịch vụ thẩm mỹ không dùng phẫu thuật và các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tương tự.

Chiều tối 13-11, nhiều người dân đến quay video trực tiếp tại trụ sở Mỹ viện Mailisa Hà Nội lên mạng xã hội.

Ngày 13-11, công an đồng loạt xuất hiện, kiểm tra nhiều địa điểm thuộc hệ thống mang tên thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An và một số tỉnh, thành khác...