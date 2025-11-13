Cảnh sát xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Nghệ An 13/11/2025 13:45

(PLO)- Cảnh sát xuất hiện ở cơ sở mỹ viện Mailisa tại Hà Nội, bảo vệ thông báo "cơ sở hôm nay nghỉ làm việc".

Trưa 13-11, ghi nhận của phóng viên, có nhiều cảnh sát (mặc đồ Cảnh sát cơ động) xuất hiện ở trước Mỹ viện Mailisa ở số 6, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.

Mỹ viện Mailisa ở số 6, đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội.

Đầu giờ chiều, phóng viên vào Mỹ viện Mailisa ở Hà Nội để xác tín thêm thông tin thì được bảo vệ thông báo “cơ sở hôm nay nghỉ làm việc”.

Hiện ít người vào, ra Mỹ viện Mailisa ở Hà Nội. Trước cơ sở này có hai ô tô đậu bên đường Nguyễn Khánh Toàn.

Ô tô đậu trước Mỹ viện Mailisa ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội.

Trưa hôm nay (13-11), tại tỉnh Nghệ An, có ba cảnh sát cơ động xuất hiện trước cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa (số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vinh Phú, Nghệ An).

Bên đường Nguyễn Văn Cừ có ô tô mang biển kiểm soát đăng ký ở Hà Nội đậu gần Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An. Tại sảnh tầng 1 của Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An cửa đang đóng kín.

Cảnh sát cơ động trước trụ sở Mailisa Nghệ An.

Được biết, Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An khai trương vào tháng 11-2023. Thời điểm khai trương có tổ chức đêm nhạc miễn phí với sự tham gia của nhiều ca sĩ và “người đẹp”, có siêu xe quảng bá rầm rộ trên đường phố ở Nghệ An.