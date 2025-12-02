TP.HCM phát triển TOD, loạt dự án khu Đông tăng nhiệt 02/12/2025 18:46

(PLO)- Sau sáp nhập, TP.HCM định hướng phát triển theo hướng đa cực - đa trung tâm, đẩy mạnh triển khai mô hình đô thị TOD (phát triển theo định hướng giao thông công cộng). Trong đó khu Đông đang trở thành tâm điểm với 11 đô thị TOD dọc Metro số 1, số 2 và Vành đai 3, tạo “đòn bẩy” cho bất động sản khu vực này phát triển.

Khu Đông TP.HCM triển khai hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm

Thống kê cho thấy, trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỷ đồng của TP.HCM, có đến 70% đổ vào khu Đông. TP.HCM tăng cường liên kết với thủ phủ công nghiệp Bình Dương (cũ) thông qua các tuyến Quốc lộ 1K, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành. Đặc biệt, 2 tuyến Metro số 1, số 2 kết nối từ trung tâm TP.HCM cũ xuyên qua khu Đông đang được đốc thúc triển khai.

Việc đẩy mạnh quy hoạch các tuyến metro cùng loạt công trình giao thông trọng điểm đang tạo đà cho bất động sản khu Đông TP.HCM phát triển

Song song đó, dọc các tuyến metro sẽ tập trung triển khai hàng loạt các mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development), tập trung tại các khu vực giáp ranh TP.HCM cũ như: Dĩ An, Thuận An. Giai đoạn 2025-2030 sẽ triển khai dọc tuyến metro, mở rộng đến 2045 với 12 tuyến đường sắt đô thị phủ kín khu dân cư.

Do đó, khu Đông TP.HCM đang chứng kiến sự bùng nổ của các dự án căn hộ với nguồn cung dồi dào, giá bán dao động từ 38-65 triệu/m2, phù hợp cho cả an cư lẫn đầu tư. Nổi bật là dự án The Aspira với vị trí giữa lòng đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8ha, ngay Metro số 1, trung điểm 2 trạm dừng S12 - S13, pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ đã xây đến tầng 19/30.

Dự án được giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 37,9 triệu/m2 cùng các chính sách ấn tượng khi mua nhà bằng lương chỉ với 6,8 triệu/tháng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% ký HĐMB, 20% đến khi nhận sổ hồng. Đây cũng là một trong những dự án gây ấn tượng khi có hàng loạt ngân hàng đồng hành, hỗ trợ cho vay 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc đến 6 năm.

The Aspira: Căn hộ thông minh lõi đô thị TOD 18,8ha, ngay Metro số 1

Thuộc vùng lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8ha, căn hộ thông minh The Aspira tọa lạc trên trục trục Nguyễn Thị Minh Khai, ngay tuyến Metro số 1 - trung điểm hai trạm dừng S12 - S13.

Trục Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được mở rộng lên 42m vào đầu năm 2026, xây mới tuyến N4 - N5 - D6 (lộ giới 17m) giúp kết nối trực tiếp The Aspira đến các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1K, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, trục Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3.

Giữa hàng loạt dự án đang triển khai tại khu Đông TP.HCM, The Aspira gây ấn tượng nhờ chính sách mua nhà chỉ với 6,8 triệu/tháng, căn hộ lõi đô thị TOD nhưng giá rumor chỉ từ 37,9 triệu/m2.

Tuy được rumor với mức giá chỉ 37,9 triệu/m2, nhưng The Aspira được bàn giao nội thất thông minh, cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Yale, Panasonic, Philips, gỗ An Cường, gạch Royal,... Ngoài ra, dự án được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại.

The Aspira cũng gây ấn tượng với 100% căn hộ có ban công; 100% phòng chức năng có cửa sổ; tích hợp 38 tiện ích nội khu được bố trí khoa học từ mặt đất đến tầng cao theo trục động - tĩnh, mang đến không gian vận động, thư giãn, tái tạo năng lượng cho cư dân.

Với chính sách bán hàng cạnh tranh, pháp lý minh bạch cùng tiến độ thi công vững vàng, The Aspira cho thấy sức hút nổi bật trên thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM những tháng cuối năm. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư theo chuẩn sống 3S hiện đại: Spirit - Smart - Sync, mà còn mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho nhà đầu tư nhạy bén, bắt nhịp xu hướng phát triển đô thị TOD mới.