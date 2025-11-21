The Aspira tung chính sách ưu đãi mua nhà chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng 21/11/2025 19:42

(PLO)- Lần đầu tiên, một dự án căn hộ tại lõi đô thị TOD 18,8ha, trung tâm TP.HCM tung chính sách thanh toán chỉ 6,8 triệu đồng/tháng - mức phí tương đương tiền thuê nhà - để sở hữu.

Loạt chính sách ưu đãi mang tính “cách mạng đột phá” vừa được nhà phát triển The Aspira triển khai, mở ra cơ hội an cư cho người trẻ và là giải pháp X3 lợi nhuận an toàn cho giới đầu tư.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Thu nhập bình quân của dân văn phòng độc thân tại TP.HCM khoảng 20 triệu đồng/tháng, còn cặp vợ chồng trẻ là 30-40 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức chi cho căn hộ The Aspira chỉ chiếm 17-30% thu nhập - ngưỡng tài chính lý tưởng giúp người mua vừa an cư, vừa giữ cân bằng cuộc sống.

Đáng chú ý, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký HĐMB. Đặc biệt, dự án công bố chính sách hy hữu khi thanh toán 20% đến khi nhận… sổ hồng. Cam kết này cho thấy chủ đầu tư rất tự tin về sự chuẩn chỉnh trong pháp lý và tiến độ. Ngược lại, thời gian có sổ càng dài, khách mua càng được lợi thế dòng tiền và thanh toán.

Sở hữu The Aspira chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng, thanh toán 10% ký HĐMB, 20% đến khi nhận sổ hồng.

Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ lãi tới 30 tháng và ân hạn gốc đến 5 năm. Thông thường, lợi nhuận gia tăng giá trị căn hộ dao động 10%/năm. Như vậy, với số vốn khiêm tốn ban đầu chỉ 20%, trong 5 năm hưởng ưu đãi, thị trường có khả năng tăng 50% trên tổng giá trị căn hộ. Đồng nghĩa khách mua lời X2-X3 trên giá vốn đã chi trả. Khoản vay 80% giá trị căn hộ trong 35 năm, được hỗ trợ bởi các ngân hàng lớn: Nam A Bank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, VPBank, TPBank,… khẳng định dự án đã qua thẩm định kỹ lưỡng và có giá trị thực cao.

Với tiến độ xây dựng đã đạt tầng 18/30, The Aspira dự kiến bàn giao vào quý II-2027. Khách hàng có thể vào ở khi vẫn còn hơn 1 năm hỗ trợ lãi và hơn 3 năm ân hạn gốc - chiến lược “2 trong 1”: Ở thật vẫn hưởng ưu đãi tài chính. Trong thời gian này, khách hàng có thể cho thuê hoặc tiết kiệm tiền thuê nhà để thanh toán cho các đợt tiếp theo.

Mức giá 37,9 triệu đồng/m2 - thấp hơn đến 50% so với mặt bằng khu vực trung tâm cũ, giúp The Aspira trở thành tài sản dễ sở hữu, dễ sinh lời. Chưa kể, khách hàng còn được tặng gói Smart Home - Smart Building, miễn phí quản lý 12 tháng và chiết khấu 1% cho booking sớm, tối ưu hàng chục triệu đồng.

Giá trị bền vững từ lõi đô thị TOD 18,8ha

Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên yếu tố pháp lý và tiến độ, The Aspira nổi bật khi đã đủ điều kiện bán hàng. Đến giữa tháng 11-2025, dự án đã xây 18/30 tầng, thể hiện tiềm lực tài chính và cam kết bàn giao đúng hẹn từ chủ đầu tư.

Dự án tích hợp 38 tiện ích đa tầng, đáp ứng toàn diện nhu cầu cư dân từ thư giãn, rèn luyện đến làm việc. Thiết kế căn hộ thông minh với 100% ban công đón gió và ánh sáng tự nhiên, 100% phòng chức năng có mặt thoáng.

Nội thất được bàn giao hiện đại từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Yale, Panasonic, Philips, gỗ An Cường, gạch Royal,… tích hợp công nghệ Smart Home - Smart Building, đón đầu xu hướng sống thông minh.

Ngoài ra, The Aspira được tập đoàn quản lý bất động sản hàng đầu thế giới CBRE tư vấn quản lý vận hành, bảo chứng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp duy trì giá trị lâu dài.

The Aspira hưởng trọn lợi thế hạ tầng khi nằm tại lõi đô thị TOD 18,8ha, ngay Metro số 1 và là trung điểm của 2 trạm S12 - S13, giúp cư dân kết nối nhanh tới mọi khu vực trọng điểm tại TP.HCM. Dự án cũng tiếp giáp tuyến Nguyễn Thị Minh Khai quy hoạch mở rộng 42m, bao quanh bởi 3 trục N4 - N5 - D6 đang được quy hoạch mở mới với lộ giới 17m, tạo nên thế tam diện giao thương thông thoáng cùng giá trị tăng bền vững.