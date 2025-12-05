Dự kiến giá đất cao nhất, thấp nhất ở TP.HCM sau sáp nhập

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) hiện đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về dự thảo bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-1-2026. Theo sở này, bảng giá đất điều chỉnh đã đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.
Tính toán lại giá đất sau sáp nhập
Theo ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở NN&MT TP, tại khu vực TP.HCM cũ, giá đất cao nhất tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi theo Quyết định 79/2024 (QĐ 79) là 687.200.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 954.300.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 687.200.000 đồng/m2.
Giá đất thấp nhất tại Khu dân cư Thiềng Liềng có đơn giá đất tại QĐ79 là 2.300.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 3.800.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 2.300.000 đồng/m2.
Khu vực TP.HCM cũ có 102 xã, phường thì giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất chỉ tăng bình quân 2% so với bảng giá đất theo QĐ 79 và cũng chỉ bằng 70% so với giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường.
Đối với khu vực Bình Dương cũ, giá đất cao nhất tại các tuyến đường Yersin theo Quyết định 63/2024 là 52.160.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 149.300.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 89.600.000 đồng/m2.
Giá đất thấp nhất tại đường ĐH.722; đường Minh Tân – Long Hòa (xã Long Hòa, xã Minh Thạnh), đường nhựa liên xã Minh Tân – Định An (xã Dầu Tiếng) là 580.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 2.100.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 1.300.000 đồng/m2.
Khu vực tỉnh Bình Dương cũ có 36 xã, phường, giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất lấy ý kiến tăng bình quân 135% so với bảng giá đất theo Quyết định 63/2024 và cũng chỉ bằng 60% so với giá thị trường.
Đối với đất ở khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, khu vực có 30 xã, phường, đặc khu, giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất tăng bình quân 42% so với bảng giá đất theo Quyết định 65/2024 và bằng 60% so với giá thị trường.
Việc điều chỉnh tăng như trên là để phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế- xã hội hiện nay cũng như chỉnh sửa những bất cập còn tồn tại trong bảng giá đất hiện hành.
Bảng giá đất mới sẽ căn cứ trên bảng giá đất của ba khu vực, chính sách pháp luật về đất đai, tình hình thực tế về điều kiện kinh tế xã hội của của ba khu vực nhằm đảm bảo ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế của TP sau sát nhập.
Ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở NN&MT TP.HCM
Tiền thuê đất thương mại dịch vụ có xu hướng giảm đi
Ông Dương cho biết thêm, TP định hướng TP.HCM cũ tập trung vào vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao, thiết kế, thương hiệu và dịch vụ sau bán hàng. Khu vực 2 (thủ phủ công nghiệp) tỉnh Bình Dương (cũ) sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, với các khâu gia công, lắp ráp được chuyển dịch đến đây. Khu vực 3 (kinh tế biển) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tập trung phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và các ngành mũi nhọn như dầu khí, hóa chất.
Sở NN&MT đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị tích hợp những điểm chung của ba bảng giá đất để chia làm bốn khu vực cụ thể như sau:
- Khu vực I: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 70% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 60% đất ở.
- Khu vực II: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 60% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 50% đất ở.
- Khu vực III: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 50% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 40% đất ở.
- Khu vực IV: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 40% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 30% đất ở.
"Với cách phân chia như trên thì tiền thuê đất trả tiền hàng năm có xu hướng giảm đi (bằng hoặc thấp hơn theo bảng giá đất trước đây). Việc này phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo ổn định, thúc đẩy phát triển nền kinh tế TP.HCM sau sát nhập"- ông Dương lý giải.
Thời điểm vàng để người dân góp ý về bảng giá đất
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, điểm đáng ghi nhận đầu tiên trong dự thảo bảng giá đất lần này là sự thận trọng của cơ quan quản lý đối với giá đất tại các khu vực "đất vàng".
Việc không điều chỉnh tăng sốc (chênh lệch gần 40% so với giá khảo sát) cho thấy cơ quan quản lý đang ưu tiên sự ổn định, tránh gây ra những xáo trộn lớn về tâm lý thị trường và chi phí mặt bằng.
Điều này đặc biệt quan trọng để duy trì môi trường đầu tư, giúp người dân và doanh nghiệp tại khu vực sầm uất nhất TP không bị "sốc" trước áp lực thuế, phí có thể tăng đột biến. Dự thảo đã thể hiện rõ tư duy sử dụng giá đất như một công cụ điều tiết kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là chạy theo giá thị trường.
Bên cạnh đó, tính minh bạch pháp lý đã được cải thiện đáng kể thông qua việc quy định công thức tính cụ thể cho các loại đất đặc thù. Thay vì các quy định chung chung dễ phát sinh cơ chế "xin - cho", dự thảo ấn định rõ tỉ lệ phần trăm. Ví dụ, đất thương mại dịch vụ đặc thù (cây xăng, bãi tắm...) tại các phường trung tâm được tính bằng 40% giá đất thương mại dịch vụ; đất nuôi trồng thủy sản tính bằng 100% giá đất tương ứng.
Sự rõ ràng này giúp doanh nghiệp và người dân tự tính toán được nghĩa vụ tài chính, hạn chế tranh chấp pháp lý trong quá trình thực thi.
"Người dân cần nhận thức rõ rằng bảng giá đất này là căn cứ áp dụng cho 12 trường hợp tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Từ việc tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ hồng lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, cho đến các loại thuế, phí, lệ phí trước bạ...
Chính vì vậy, đây là thời điểm vàng để người dân thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội. Các hộ gia đình và cộng đồng doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra giá đất dự kiến tại khu vực mình sở hữu.
Nếu thấy mức giá chưa phù hợp với thực tế hoặc khả năng sinh lợi của đất, hãy gửi ý kiến góp ý ngay cho cơ quan soạn thảo hoặc HĐND TP để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình trước khi bảng giá chính thức được ban hành"- Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.