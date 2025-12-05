Dự kiến giá đất cao nhất, thấp nhất ở TP.HCM sau sáp nhập 05/12/2025 07:24

(PLO)- Theo ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở NN&MT TP.HCM, việc điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP là để phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội hiện nay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN&MT) hiện đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về dự thảo bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-1-2026. Theo sở này, bảng giá đất điều chỉnh đã đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Tính toán lại giá đất sau sáp nhập

Theo ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở NN&MT TP, tại khu vực TP.HCM cũ, giá đất cao nhất tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi theo Quyết định 79/2024 (QĐ 79) là 687.200.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 954.300.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 687.200.000 đồng/m2.

TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Giá đất thấp nhất tại Khu dân cư Thiềng Liềng có đơn giá đất tại QĐ79 là 2.300.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 3.800.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 2.300.000 đồng/m2.

Khu vực TP.HCM cũ có 102 xã, phường thì giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất chỉ tăng bình quân 2% so với bảng giá đất theo QĐ 79 và cũng chỉ bằng 70% so với giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường.

Đối với khu vực Bình Dương cũ, giá đất cao nhất tại các tuyến đường Yersin theo Quyết định 63/2024 là 52.160.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 149.300.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 89.600.000 đồng/m2.

Giá đất thấp nhất tại đường ĐH.722; đường Minh Tân – Long Hòa (xã Long Hòa, xã Minh Thạnh), đường nhựa liên xã Minh Tân – Định An (xã Dầu Tiếng) là 580.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 2.100.000 đồng/m2; giá đất lấy ý kiến là 1.300.000 đồng/m2.

Khu vực tỉnh Bình Dương cũ có 36 xã, phường, giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất lấy ý kiến tăng bình quân 135% so với bảng giá đất theo Quyết định 63/2024 và cũng chỉ bằng 60% so với giá thị trường.

Đối với đất ở khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, khu vực có 30 xã, phường, đặc khu, giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất tăng bình quân 42% so với bảng giá đất theo Quyết định 65/2024 và bằng 60% so với giá thị trường.

Việc điều chỉnh tăng như trên là để phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế- xã hội hiện nay cũng như chỉnh sửa những bất cập còn tồn tại trong bảng giá đất hiện hành. Bảng giá đất mới sẽ căn cứ trên bảng giá đất của ba khu vực, chính sách pháp luật về đất đai, tình hình thực tế về điều kiện kinh tế xã hội của của ba khu vực nhằm đảm bảo ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế của TP sau sát nhập. Ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở NN&MT TP.HCM

Tiền thuê đất thương mại dịch vụ có xu hướng giảm đi

Ông Dương cho biết thêm, TP định hướng TP.HCM cũ tập trung vào vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao, thiết kế, thương hiệu và dịch vụ sau bán hàng. Khu vực 2 (thủ phủ công nghiệp) tỉnh Bình Dương (cũ) sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, với các khâu gia công, lắp ráp được chuyển dịch đến đây. Khu vực 3 (kinh tế biển) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tập trung phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và các ngành mũi nhọn như dầu khí, hóa chất.

Ông Đào Quang Dương (áo xanh), quyền Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở NN&MT TP.HCM làm việc với các đơn vị có liên quan về bảng giá đất. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sở NN&MT đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị tích hợp những điểm chung của ba bảng giá đất để chia làm bốn khu vực cụ thể như sau:

Khu vực I: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 70% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 60% đất ở.

Khu vực II: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 60% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 50% đất ở.

Khu vực III: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 50% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 40% đất ở.

Khu vực IV: Tỉ lệ giá đất thương mại dịch vụ bằng 40% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 30% đất ở.

"Với cách phân chia như trên thì tiền thuê đất trả tiền hàng năm có xu hướng giảm đi (bằng hoặc thấp hơn theo bảng giá đất trước đây). Việc này phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo ổn định, thúc đẩy phát triển nền kinh tế TP.HCM sau sát nhập"- ông Dương lý giải.