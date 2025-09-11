TP.HCM có thêm 4 dự án nhà ở được gỡ vướng để cấp sổ hồng 11/09/2025 17:00

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì họp và tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho bốn dự án nhà ở trên địa bàn TP.

Ngày 11-9, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Tổ giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP (Tổ công tác 5013) và các chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Tổ 5013 tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho bốn dự án. Ảnh: NGUYỄN CHÂU



4 dự án được gỡ vướng bao gồm:

Thứ nhất là dự án 578 căn hộ Chung cư Phú Mỹ Thuận, xã Nhà Bè do công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Một trong những vấn đề hiện còn vướng ở dự án này là việc nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính khi tăng diện tích.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Tổ công tác sẽ xem xét cấp giấy cho dự án Chung cư Phú Mỹ Thuận.

Thứ hai là dự án khu nhà ở thấp tầng phường Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi cũ) do công ty TNHH Xây dựng Trung Tiến làm chủ đầu tư. Quy mô dự án là 108 nền, đã cấp sổ hồng 91 nền còn 17 nền chưa được cấp. Một trong những điểm vướng lớn của dự án này là chủ đầu tư xây những căn nhà (nhà gỗ) sai quy hoạch, có vi phạm xây dựng.

Với dự án này, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư chấp hành quyết định xử phạt trong hạng mục vi phạm xây dựng, trong đó phải chấp hành tháo dỡ những căn nhà xây dựng không đúng quy hoạch để đủ cơ sở cấp giấy cho người dân.

Thứ ba là dự án khu nhà ở phường Bình Trưng (chung cư La.1, La.2, La.3), do công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng An Gia Hưng làm chủ đầu tư. Chung cư gồm có ba tòa nhà trong chung cư và 18 căn nhà liền kề với diện tích 15.162,8 m2. Dự án này hiện cũng đang gặp vướng khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu Tổ công tác xem xét cấp giấy cho chung cư La.1. Đối với chung cư La.2, La.3 thì chủ đầu tư phải phối hợp với các sở và đơn vị có liên quan bổ sung đầy đủ các thủ tục còn thiếu, trong đó có việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án.

Thứ tư là dự án chung cư 1A, 1B,2A,2B thuộc dự án khu dân cư Tầm Nhìn phường Tân Tạo do Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo làm chủ đầu tư.

Với dự án khu dân cư Tầm Nhìn, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc bổ sung nghĩa vụ tài chính. Song song đó, chủ đầu tư cũng phải làm thủ tục xin cấp giấy phép về môi trường vì hiện nay giấy phép xả thải của chủ đầu tư đã hết hạn.