Sau sáp nhập, UBND phường Tam Bình - TP.HCM trao sổ hồng đầu tiên cho người dân 16/08/2025 16:01

(PLO)- UBND phường Tam Bình, TP.HCM vừa trao những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đầu tiên cho các hộ dân theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sáng 16-8, UBND phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hai hộ dân đầu tiên theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

UBND phường Tam Bình, TP.HCM trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau sáp nhập.

Theo đó, từ ngày 1-7-2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành, UBND phường Tam Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn, đặc biệt là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Trong đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (lần đầu) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại diện các hộ dân nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát biểu tại buổi lễ.

Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai.

UBND phường đã tiến hành đầy đủ các bước thẩm tra, xác minh nguồn gốc, niêm yết, chuyển cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính... Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND phường ký cấp và trực tiếp trao Giấy chứng nhận cho người dân.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện hộ dân được cấp Giấy chứng nhận, bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết gia đình đã làm hồ sơ từ 5 năm trước nhưng chưa được giải quyết. Khi phường có thẩm quyền theo cơ chế mới, hồ sơ được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý nhanh chóng, đúng quy định.

"Gia đình rất vui mừng và cảm ơn chính quyền địa phương. Chúng tôi mong tiếp tục được hỗ trợ khi làm thủ tục xin phép xây dựng sắp tới"- bà Nguyệt chia sẻ.

Phát biểu tại buổi trao giấy chứng nhận, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình cho biết thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn tất hồ sơ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP.