Bị bắt vì làm giả 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17/12/2024 19:48

Ngày 17-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với TPQ (SN 1995, thường trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Q. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định TPQ sử dụng giấy CMND của người khác rồi dán ảnh của Q vào để đăng ký mở tài khoản tại Viettinbank Chi nhánh Đông Sài Gòn (số TK 109873125867) và VPbank (số TK 3344556668) để giao dịch.

Q sử dụng số điện thoại 0903.329.105 (sim rác) để liên lạc với người có nhu cầu làm giả tài liệu.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2023 đến tháng 7-2023, Q đã nhận tiền từ bị can Huỳnh Ngọc Thu để làm giả 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ngãi đề nghị ai là bị hại hoặc có liên quan đến thủ đoạn phạm tội như trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp giải quyết theo địa chỉ: 174 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại 0911554545.