Tin vui cho các dự án nhà ở thương mại chưa được cấp sổ hồng ở TP.HCM 13/08/2025 18:47

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM thống nhất duy trì hoạt động của Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan công tác thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là Tổ công tác 5013).

Tổ công tác 5013 của UBND TP đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 126/176 dự án. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, lãnh đạo TP biểu dương kết quả hoạt động của Tổ công 5013. Đồng thời thống nhất chủ trương duy trì hoạt động của Tổ công tác.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT, các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát và tham mưu UBND TP kiện toàn các thành viên của Tổ công tác và tổ giúp việc cho Tổ công tác.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số có nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung báo cáo để tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Tổ công tác 5013 nhằm tháo gỡ các nhóm khó khăn, vướng mắc đã được xác định để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án còn vướng mắc.

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, Tổ công tác 5013 đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP với tổng số lượng căn hộ, nhà ở đã tổ chức họp tháo gỡ là 108.170 căn hộ, căn nhà, thửa đất, officetel, cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Thống kê lũy kế kết quả sau hơn tám tháng hoạt động (từ ngày 5-11-2024 đến hết ngày 30-6-2025), Tổ công tác 5013 của UBND TP đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 126/176 dự án.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118,9 ngàn tỉ đồng và đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TP đạt hơn 594,5 tỉ đồng.