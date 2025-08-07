Điểm danh các dự án vướng kéo dài được tháo gỡ để cấp sổ hồng tại TP.HCM 07/08/2025 06:02

(PLO)- Tổ Công tác 5013 đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 126/176 dự án.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là Tổ công tác 5013).

Khu nhà ở xã hội Chương Dương Home được tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ hồng. Ảnh: NC

Tháo gỡ vướng mắc cho 126 dự án

Theo báo cáo của Sở NN&MT sau hơn tám tháng hoạt động (từ ngày 5-11-2024 đến hết ngày 30-6-2025), Tổ công tác 5013 đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 126/176 dự án; số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547/108.170 căn hộ/căn nhà/thửa đất/officetel/cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm khác.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118,9 ngàn tỉ đồng và đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TP đạt hơn 594,5 tỉ đồng.

Đối với các nhóm vướng mắc, tổ công tác 5013 đã xác định được bảy nhóm vướng mắc chính. Đó là vướng mắc về quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án. Vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội, nghĩa vụ nhà ở tái định cư và nghĩa vụ theo Chỉ thị số 07/2003/CT-UB của UBND TP tại các dự án.

Tiếp theo là vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư tại các dự án; vướng mắc về việc dự án đang trong quá trình thực hiện điều tra, thực hiện kết luận thanh tra, điều tra và thực hiện bản án của tòa án. Cạnh đó là vướng mắc về việc chưa hoàn tất đầu tư, xây dựng và việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý; vướng mắc về việc rà soát lại pháp lý dự án; vướng mắc về việc vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Sau buổi làm việc với Tổ công tác 5013, những vướng mắc lâu nay của dự án chung cư Bách Phú Thịnh đã được tháo gỡ. Khi nghe thông tin, hàng trăm hộ dân tại chung cư rất phấn khởi liên hệ với công ty để làm thủ tục cấp sổ hồng. Hiện công ty đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng của người dân để nộp đến Văn phòng đăng ký đất đai TP. Theo tôi được biết, chỉ trong thời gian ngắn, Tổ công tác 5013 đã tháo gỡ cấp sổ hồng cho nhiều dự án nhà ở. Hy vọng tổ tiếp tục được duy trì để những vướng mắc của tất cả các dự án thương mại về nhà ở được tháo gỡ cấp sổ hồng. Đây cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển cho thị trường bất động sản thời gian tới. Ông Trương Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Phú Thịnh

Một số dự án tiêu biểu, được quan tâm và tháo gỡ gồm: Căn hộ City Garden tại số 59 Ngô Tất Tố; chung cư HR-1, HR-2, HR-3 và M2 Khu dân cư Tân Thuận Tây; chung cư Bách Phú Thịnh, số 2A Phan Chu Trinh; chung cư K26; khu nhà ở xã hội Chương Dương Home; Khu căn hộ Saigon Gateway; chung cư cao tầng Moscow Tower tại số 64 đường Tân Thới Nhất 21; tòa nhà Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ cao tầng (Sunny Plaza) số 110A Phạm Văn Đồng...

Kiến nghị duy trì hoạt động Tổ công tác 5013

Theo Sở NN&MT, Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 101/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp sổ hồng và hệ thống thông tin đất đai không còn quy định việc phải thực hiện thủ tục kiểm tra hiện trạng và ban hành văn bản thẩm định đủ điều kiện. Do đó, cơ quan đăng ký đất đai gặp khó khăn trong việc xác định việc chủ đầu tư đã hoàn tất nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội tại dự án hay chưa.

Vì vậy, việc UBND TP ban hành quyết định đưa Tổ công tác 5013 đi vào hoạt động đã giúp cơ quan quản lý đất đai và cơ quan đăng ký đất đai có thể trực tiếp trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, nhà ở xã hội cũng như chính quyền địa phương nơi có dự án tại các cuộc họp.

Việc này đã giúp hạn chế được sự lãng phí về mặt thời gian do phải trao đổi bằng văn bản. Như vậy, các dự án thuộc nhóm vấn đề vướng mắc này sẽ được tháo gỡ theo từng trường hợp, vụ việc cụ thể.

Từ các kết quả đạt được, Sở NN&MT kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận thống nhất chủ trương duy trì hoạt động của tổ công tác này. Đồng thời, giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát, tham mưu UBND TP kiện toàn các thành viên của tổ công tác và tổ giúp việc tổ công tác.

Sở NN&MT kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung báo cáo để tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Tổ công tác 5013 nhằm tháo gỡ các nhóm khó khăn, vướng mắc đã được xác định để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án.