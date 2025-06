TP.HCM tiếp tục gỡ vướng để cấp sổ hồng cho 6 dự án 18/06/2025 16:20

Ngày 18-6, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM (Tổ trưởng Tổ công tác 5013) chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi làm việc, ông Thắng cùng các đơn vị có liên quan đã lắng nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư sáu dự án.

Sáu dự án được đưa ra gỡ vướng tại cuộc họp bao gồm:

Chung cư cao tầng phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Công ty Cổ phần STC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khối CC1 (khối B) bao gồm 18 tầng và hai hầm, mái che thang với 352 căn hộ ở.

Chung cư 12 View (Tín Phong), phường Tân Thới Nhất, quận 12 do công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Tín Phong và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hai Block chung cư A,B, có 18 tầng và 408 căn hộ.

Chung cư An Phú Long 1 (D’vela), 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty cổ phần Địa ốc An Phú Long làm chủ đầu tư. Theo quyết định cấp số nhà thể hiện dự án có 168 căn hộ, 9 căn thương mại và 82 căn Offictel.

Chung cư K26 đường Dương Quảng Hàm, phường 1, quận Gò Vấp do Ban Quản lý dự án 98 làm chủ đầu tư. Dự án với quy mô 5 tầng, không hầm, với tổng 640 căn hộ.

Chung cư Phương Việt (Pegasuite I), phường 6, quận 8 do Công ty cổ phần đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 37 tầng (bao gồm tầng trệt, 35 tầng lầu và tầng kỹ thuật) và một tầng hầm, mái che thang, gồm 1.150 căn hộ.

Khu dân cư Him Lam, khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - Khu đô thị mới TP do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư. Dự án với quy mô 268 căn nhà nhà liên kế.

Một số vướng mắc tại những dự án này là chưa bàn giao căn hộ tái định cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần tiện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp; dự án chưa có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa nghiệm thu công trình...

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bổ sung hồ sơ liên quan đến việc bàn giao nhà tái định cư, bàn giao đầy đủ hạ tầng, hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội, hoàn thành nghĩa vụ tài chính... để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

"Đơn vị cần bổ sung các chứng từ có liên quan về nghĩa vụ tài chính để có căn cứ cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư cần có văn bản gửi văn phòng đăng ký đất đai về những tồn tại và có cam kết khi nào giải quyết các tồn tại để tháo gỡ và giải quyết cấp giấy cho người mua căn hộ"- ông Thắng nhấn mạnh.