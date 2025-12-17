Giá bất động sản chững lại nhưng chưa có dấu hiệu giảm 17/12/2025 16:19

(PLO)- Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định giá bất động sản đã chững lại, đi ngang nhưng chưa có dấu hiệu giảm.

Ngày 17-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản họp phiên lần thứ 4.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu nhà ở, bất động sản trên phạm vi cả nước, hoàn thành trong quý I/2026. Cơ sở dữ liệu này bao gồm thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Có giai đoạn giá bất động sản tăng 30%, giá hiện chưa giảm

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội và quản lý thị trường bất động sản. Nhờ đó, thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tiếp tục triển khai, góp phần khơi thông nguồn lực và tạo nguồn cung mới cho thị trường.

Về nguồn cung, trên địa bàn cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và đất nền, với quy mô khoảng 5,9 triệu căn, tổng mức đầu tư 7,42 triệu tỉ đồng. Lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có 218 dự án, quy mô khoảng 10,8 nghìn căn, tổng mức đầu tư 1,86 triệu tỉ đồng.

Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản từng bước phục hồi và phát triển trở lại. Lượng giao dịch tăng ở nhiều loại hình, phân khúc khác nhau, đạt khoảng 537.000-785.000 giao dịch mỗi năm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Về giá, trong những năm gần đây, giá nhà ở chung cư, nhà liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, mức tăng bình quân khoảng 10%-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng tới 30%. Trong khi đó, các loại hình bất động sản khác như du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp tăng chậm hơn, bình quân khoảng 5%–10%/năm và thấp hơn nhiều so với nhà ở, đất ở.

Tính đến ngày 31-8-2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỉ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.823.312 tỉ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản từ đầu năm 2025 đến nay khá ổn định. Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng đầu năm đạt gần 398.000 tỉ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản trong 9 tháng đầu năm đạt 5,18 tỉ USD, tăng 15,2%.

Đối với việc thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay cả nước có 698 dự án đang triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án đã hoàn thành, cung cấp 169.143 căn.

Tại phiên họp, đại diện các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên… cho biết trong năm 2025, số lượng giao dịch bất động sản tăng dần qua các quý, cho thấy thị trường phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án lớn vẫn còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá thị trường bất động sản đang phục hồi, tỉ lệ hấp thụ các dự án mới đạt khoảng 68%–70%. Giá bất động sản được nhận định đã chững lại, đi ngang nhưng chưa có dấu hiệu giảm.

Doanh nghiệp bất động sản phải làm giàu chính đáng

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2025, cả nước đã quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vượt kế hoạch hơn 5 năm. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tổng kết, đúc rút bài học kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng.

Về phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh đây là lĩnh vực có nhiều đột phá trong nhiệm kỳ này, với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện cơ sở pháp lý. Đến nay, cơ sở pháp lý cho nhà ở xã hội đã tương đối hoàn thiện; nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Đồng Nai… triển khai nhanh nhiều dự án.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, vượt mục tiêu đề ra. Dự kiến khoảng năm 2027-2028 sẽ hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, sớm hơn mốc đặt ra đến năm 2030.

Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính nhân văn, tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Việc này góp phần tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu người dân, kéo giảm giá bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với thị trường bất động sản và nhà ở thương mại, Thủ tướng nhận định đã có những chuyển biến tích cực, từng bước phục hồi, là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương liên quan; nhiều cơ chế, chính sách gắn với các luật đã được tháo gỡ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, trong đó có chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng linh hoạt, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.

Thêm vào đó chúng ta cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản, kiểm soát dòng vốn tín dụng, kiểm soát giá ngay từ chi phí đầu vào, đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm 50% thủ tục hành chính đối với nhà ở xã hội.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan truyền thông động viên doanh nghiệp bất động sản hoạt động đúng pháp luật, làm giàu chính đáng, phát huy trách nhiệm xã hội, đồng thời phê phán, lên án các hành vi vi phạm.