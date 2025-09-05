Thêm 6 dự án nhà ở tại TP.HCM được gỡ vướng để cấp sổ hồng 05/09/2025 15:54

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì họp và tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho sáu dự án nhà ở trên địa bàn TP.

Sáng 5-9, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Tổ giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP (Tổ công tác 5013) và các chủ đầu tư.

Cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho sáu dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng làm việc với Tổ công tác 5013 và các chủ đầu tư để gỡ vướng, đẩy nhanh công tác cấp sổ hồng cho người dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sáu dự án được gỡ vướng để cấp sổ hồng

Các dự án được gỡ vướng để cấp sổ hồng bao gồm:

Thứ nhất là cao ốc SGCC - Bình Quới 1 (phường Bình Thạnh), do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một Thành viên làm chủ đầu tư, có tổng số 105 căn hộ; Thứ hai là dự án cao ốc SGCC - Bình Quới 2 ( phường Thạnh Mỹ Tây), có tổng số 168 căn hộ;

Thứ ba là dự án khu dân cư Gia Hòa (xã Bình Hưng) do doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Hòa làm chủ đầu tư, có tổng cộng 246 căn nhà, bao gồm 146 căn nhà ở liên kế và 100 căn nhà biệt thự;

Thứ tư là dự án khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 (phường Trung Mỹ Tây) do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm hai khối nhà chung cư cao 15 tầng, tổng cộng 443 căn hộ.

Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: CX

Thứ năm là dự án Khu phố chợ xã Bình Chánh do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Thành làm chủ đầu tư, gồm 33 lô đất ở, một khu công trình công cộng (chợ).

Cuối cùng là dự án Chung cư cao tầng số 659 Âu Cơ (phường Tân Phú) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 làm chủ đầu tư. Chung cư này có quy mô 20 tầng, với tổng số 288 căn hộ.

Giải quyết vướng mắc từng dự án

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai TP đã nêu những điểm còn vướng mắc đến thời điểm hiện tại của các dự án để các đơn vị liên quan cùng tháo gỡ.

Điển hình với dự án Cao ốc SGCC - Bình Quới 1 và SGCC - Bình Quới 2 còn vướng mắc liên quan đến việc mua 20% quỹ nhà ở tái định cư, về thủ tục về môi trường...

Bên cạnh đó, một số dự án khác còn nhiều điểm nghẽn như: Chủ đầu tư chưa thực hoàn tất thủ tục về bảo vệ môi trường; việc thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh; chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính...

Chung cư cao tầng số 659 Âu Cơ, phường Tân Phú. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Với dự án Cao ốc SGCC - Bình Quới 1 và SGCC - Bình Quới 2, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một Thành viên làm rõ liên quan đến việc mua 20% quỹ nhà ở tái định cư và có báo cáo cụ thể cho Văn phòng đăng ký đất đai TP.

"Trong tuần sau, Công ty phải hoàn tất hồ sơ liên quan đến môi trường nộp về Chi cục Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phần diện tích dự án có điều chỉnh, Công ty phải chuyển toàn bộ hồ sơ sang Văn phòng đăng ký đất đai TP.

Công ty phải thực hiện gấp những vấn đề này để sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, không được kéo dài thời gian cấp sổ cho người dân"- ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu.

Với dự án khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7, Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp toàn bộ danh sách người mua căn hộ ở dự án. Trong đó, có 65% chủ đầu tư bán cho cán bộ quân đội và 35% bán kinh doanh.

"Sau khi giải quyết các vướng mắc mà dự án gặp phải, Văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ căn cứ vào danh sách người mua nhà được duyệt để cấp sổ hồng cho người dân"- ông Thắng nói.

Với các vướng mắc tại các dự án khác, Giám đốc Sở NN&MT cũng xem xét tháo gỡ và đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà.