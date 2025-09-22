Thủ tướng: Giá nhà thương mại phải phù hợp với thu nhập người dân 22/09/2025 21:15

(PLO)- Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản ổn định, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu để giá nhà thương mại hợp lý, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Chiều ngày 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - đã chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của ban.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thực hiện tốt các chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản sẽ góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững và thúc đẩy tăng trưởng cao.

Thủ tướng cũng cho hay, thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực, hỗ trợ ngân hàng thoát nợ xấu, các dự án được tháo gỡ đã phục hồi, tăng trưởng trở lại; nhà ở xã hội chuyển biến rất tích cực. Đáng lưu ý là bất động sản công nghiệp, logistics phát triển tốt.

Tuy nhiên, gói tín dụng 145 ngàn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội chưa giải ngân được nhiều. Thủ tướng nhấn mạnh phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp thu nhập của người dân. Mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thủ tướng khẳng định phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn nên cần nhiều giải pháp tổng thể. Ảnh: VGP

Khẳng định phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả.

Cụ thể, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, có tư duy phù hợp, hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Kế đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách. Đơn cử, Thủ tướng đề nghị bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, nghiên cứu dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Cùng với đó, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền có liên quan thị trường bất động sản và nhà ở xã hội để giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị có các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu, thông qua giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí...

Nói về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm.

Bên cạnh đó, sử dụng các chính sách tài khóa về thuế, phí, lệ phí để điều tiết, góp phần giảm chi phí. Nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan lãi suất, thời gian, thủ tục cho vay phù hợp; có chính sách và chế tài phù hợp với các ngân hàng làm tốt và làm chưa tốt.

Địa phương cân đối ngân sách để đầu tư cho hạ tầng và hỗ trợ lãi suất cho vay. Các bộ sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 9. Thủ tướng cũng yêu cầu quy định về giá nguyên vật liệu có hệ số dao động phù hợp với biến động của thị trường và giao địa phương thực hiện.

Mặt khác, Bộ Xây dựng nghiên cứu để Chính phủ ban hành nghị quyết, giao một số doanh nghiệp có năng lực triển khai một số dự án nhà ở xã hội.