Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 22/09/2025 16:14

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2116 ngày 22-9-2025 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Ảnh minh họa: AI

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng ban gồm Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo thống nhất, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản. Nghiên cứu, đánh giá và tham mưu điều chỉnh cơ chế, chính sách khi cần thiết, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo còn đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp triển khai chính sách về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, cán bộ công chức khó khăn, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, bảo đảm sự đồng bộ trong điều hành, thực hiện theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 22-9-2025, thay thế Quyết định số 1448 ngày 31-8-2021 và các quyết định trước đây liên quan đến kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.