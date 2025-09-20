2.300 căn nhà ở xã hội cho người lao động tại nhà máy điện hạt nhân 20/09/2025 11:41

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội với 2.300 căn hộ dự kiến giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động tại hai nhà máy điện hạt nhân ở Khánh Hòa.

Sáng 20-9, UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City tại khu đô thị Biển Bình Sơn – Ninh Chữ thuộc phường Đông Hải.

Theo ông Trần Phú Chiến, Chủ tịch HĐQT Hacom Holdings, dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City có quy mô khoảng 3 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỉ đồng. Dự án gồm tám block chung cư cao tầng với khoảng 2.300 căn hộ với đầy đủ tiện ích xã hội – thương mại – dịch vụ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết nhu cầu về nhà ở cho khoảng 5.600 cư dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội 2.300 căn. Ảnh: H.H

Bên cạnh các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe, khu thể thao, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, dự án còn được thừa hưởng toàn bộ hạ tầng, tiện ích quy mô lớn của khu đô thị Biển Bình Sơn – Ocean Park như quảng trường Ánh sáng, công viên biển Bình Sơn, phố đi bộ Hồng Kông, chuỗi dịch vụ thương mại – du lịch biển.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City. Ảnh: K.D

Ông Trần Phú Chiến, Chủ tịch HĐQT Hacom Holdings, cho biết dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City được quy hoạch như một đô thị thu nhỏ với ba khu chức năng hoàn chỉnh, hài hòa giữa an cư và thương mại – dịch vụ.

Dự án dự kiến sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho lực lượng lớn cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại hai nhà máy điện hạt nhân trong tương lai, góp phần ổn định dân cư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế – kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến, dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City sẽ hoàn thành, bàn giao vào tháng 9-2027.

Theo ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án này nhằm giải quyết vấn đề nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung, khu vực nam Khánh Hòa nói riêng.