Cà Mau: Cháy nhà ở Năm Căn, lửa lan sang chi nhánh của một ngân hàng 22/09/2025 09:46

(PLO)- Cháy nhà rồi lửa cháy lan sang chi nhánh của một ngân hàng khu vực Năm Căn vào rạng sáng nay 22-9-2025.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, vụ cháy xảy ra lúc 3 giờ 40 phút sáng nay, tại đường Nguyễn Tất Thành, khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau - cháy 2 căn nhà và cháy lan nửa chi nhánh ngân hàng Kiên Long khu vực Năm Căn.

Một cảnh cứu hoả sáng nay tại Năm Căn, Cà Mau. Ảnh: CTV

Theo báo cáo này, vào thời điểm trên, lửa bùng phát từ tiệm tạp hoá Hồng Oanh, lan ra Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Năm Căn, lan tiếp đến tiệm bán đồ sắt Oai Hùng trên đường An Dương Vương, khóm 2, xã Năm Căn.

Chính quyền đã lập tức huy động 2 máy chữa cháy, 5 xe cứu hoả chuyên dụng, với hơn một trăm lực lượng chuyên nghiệp và dân quân tham gia chữa cháy. Đến 5 giờ 10 phút đám cháy bị khống chế hoàn toàn.

Clip quay đám cháy sáng nay tại Năm Căn.

Không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân hoả hoạn đang được kiểm kê, điều tra làm rõ.