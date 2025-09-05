Vụ án 'chê tiền nhiều' ở Cà Mau: Nguyên đơn chủ động rút đơn kiện 05/09/2025 17:22

(PLO)- Trong vụ án "chê tiền nhiều" ở Cà Mau, nguyên đơn cho biết nhờ HĐXX và bị đơn nói rõ, lý giải cặn kẽ nên đã hiểu ra sự thật, rút đơn kiện.

Ngày 5-9, liên quan vụ án lao động "chê tiền nhiều" ở Cà Mau, phía nguyên đơn bà Tái Thị Vinh cho biết đã chính thức gửi đơn xin rút toàn bộ đơn khởi kiện, do qua những ngày xét xử tại toà và sự lý giải từ bạn bè, đồng nghiệp, bà đã hiểu ra sự thật, bản chất của vụ án mình đang kiện.

Bà Vinh đã chủ động cầu hoà, mong bị đơn thông cảm cho sự thiếu hiểu biết về chính sách pháp luật của mình thời gian qua. Ảnh: CTV

Đơn bà Vinh đã gửi TAND khu vực 1 - Cà Mau vào chiều 4-9, với nội dung lý giải nguyên nhân rút đơn khá đầy đủ.

Theo đó, bà Vinh thừa nhận do nhận thức không đầy đủ về chính sách pháp luật của Nhà nước nên đã có thiếu sót trong khi thực hiện các thủ tục hành chính để được hưởng chính sách nghỉ việc theo Nghị định 29/2023. Sau khi trải qua những ngày xét xử tại tòa và được bị đơn lý giải cặn kẽ trước toà, bà Vinh đã hiểu ra phần thiếu sót trước hết thuộc về bản thân bà. Từ đó, bà xin Toà án cho bà rút lại toàn bộ đơn khởi kiện vụ án lao động "chê tiền nhiều" này.

Cuối đơn, bà Vinh viết: "Tôi cũng kính mong Ban lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố Cà Mau thông cảm cho tôi do tôi nhận thức chưa đến nơi đến chốn về việc thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ".

Như PLO đã phản ánh, bà Tái Thị Vinh là nhân viên y tế 32 năm, đủ điều kiện được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023. Năm 2024, khi tổ chức (Trạm y tế phường 8, thành phố Cà Mau trước đây) triển khai thực hiện chính sách này tại đơn vị mình thì bà Vinh đồng ý nghỉ theo chính sách này, được ghi biên bản và báo về trên.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thủ tục, bà Vinh đã không ký đơn xin nghỉ theo mẫu do tổ chức phát ra, do bà thấy hai từ "nghỉ ngay" trên tiêu đề đơn. Sau đó, tại một cuộc họp chốt ý chí nghỉ việc của nhân viên, bà Vinh có ý kiến được ghi trong biên bản rằng, bà có nguyện vọng tiếp tục phục vụ đến tuổi nghỉ hưu, nếu không được thì bà nghỉ theo quy định của Luật viên chức.

Chính việc không ký đơn như mọi người khác và ý kiến khác như nêu trên, nên Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Cà Mau hiểu rằng bà đã từ chối hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29. Từ đó đã ra quyết định buộc thôi việc bà Vinh vào tháng 12-2024.

Khi thấy thực tế các đồng nghiệp cùng cảnh ngộ nghỉ theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP nhận được khoảng 400 triệu đồng, còn mình chỉ được 79 triệu đồng, bà Vinh mới thắc mắc, khiếu nại và đi kiện ra Toà án, với lý lẽ ai đời này đi chê tiền nhiều.

Tháng 8-2025, TAND khu vực 1 Cà Mau đưa vụ án ra xét xử, nhưng phải tạm dừng phiên toà nhiều lần. Về bản chất, bà Vinh không chê tiền nhiều, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, lúng túng trong cư xử.

HĐXX đã phân tích cặn kẽ, rằng bị đơn không có lợi ích gì khi ngăn bà hưởng chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ, vì đó là tiền Chính phủ hỗ trợ cho bà. Ngược lại, bị đơn cho bà nghỉ theo Luật viên chức, phía bị đơn phải xuất 79 triệu tiền của đơn vị mình trả bà...

Hội thẩm nhân dân Nguyễn Hoàng Kha đã đưa ra phương án bà nên rút đơn kiện và có đơn yêu cầu Nhà nước xem xét lại vụ việc của mình. Phía bị đơn đồng ý ngay phương án này còn hứa sẽ hỗ trợ bà về mặt thủ tục hành chính để kiến nghị về cấp thẩm quyền giúp bà được hưởng lại chính sách của Chính phủ.

Tuy nhiên, bà Vinh cần thời gian suy nghĩ và bà đã đồng ý phương án này sau 10 ngày tạm dừng phiên toà.