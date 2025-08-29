Vụ biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau: Chủ nhà livestream than khổ, phường nghiên cứu cách xử lý 29/08/2025 17:19

(PLO)- Liên quan vụ biệt thự lộng lẫy xây trái phép ở Cà Mau, ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự đã livestream trình bày hoàn cảnh và than khổ việc bị buộc chuyển cả ao cá lên đất ở.

Ngày 29-8, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau thông tin với PV PLO địa phương vẫn đang nghiên cứu hướng xử lý đối với vụ "biệt thự lộng lẫy" xây trái phép của ông Hồ An Tập ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

"Các sở nêu ý kiến nên cưỡng chế thuế, phường đang rà soát để xác định hướng giải quyết"- vị lãnh đạo này nói.

Căn biệt thự xây trái phép của ông Hồ An Tập. Ảnh: CTV

Ông Tập livestream kêu khổ

Một tuần trước, vào ngày 22-8-2025, chủ căn biệt thự đã livestream trên tài khoản facebook cá nhân "Ho Tap" của mình. Ông Hồ An Tập đã độc thoại suốt 39 phút, trình bày về hoàn cảnh của mình.

Theo đó, ông cho biết đang bị cưỡng chế thuế, bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, thông báo phạt chậm nộp thuế khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra, theo báo chí phản ánh, UBND phường Tân Thành đang xin ý kiến cấp trên về việc cưỡng chế căn biệt thự để thực hiện phần buộc khắc phục hậu quả tại quyết định xử phạt hành chính.

Trong buổi livestream, ông Tập cho rằng việc địa phương yêu cầu ông chuyển mục đích sử dụng một lúc hơn 2.000m2 đất là chưa hợp lý. Lý do là trong diện tích này thực tế chỉ có hơn 580m2 là xây dựng kiên cố, bao gồm biệt thự và văn phòng công ty. Phần còn lại là khuôn viên bao gồm lối đi, hàng rào, vườn cây, ao cá, khu nhà mồ.... Phần livestream của ông sau 7 ngày có khoảng 6.000 lượt xem, 21 bình luận và 2 lượt chia sẻ.

Trình bày kiến nghị của mình với các cấp có thẩm quyền, ông Tập kiến nghị được xử lý theo hướng chỉ chuyển mục đích sử dụng trước phần diện tích xây dựng biệt thự. Riêng phần cưỡng chế tiền chậm nộp thuế ông cũng cho rằng chưa thỏa đáng bởi ông cho rằng mình chỉ mới "hỏi giá" chứ chưa thực sự "mua bánh".

Diễn biến mới từ chính quyền

Lý giải việc cưỡng chế thuế đối với ông Hồ An Tập trong vụ việc này, một lãnh đạo Thuế Cà Mau lý giải đây là quy trình điện tử hóa của ngành thuế.

"Ngay khi nhận được hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất từ cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế ra thông báo số tiền phải nộp và nhập liệu lên hệ thống phần mềm quản lý thuế để theo dõi. Theo dữ liệu đó, phần mềm tự động thông báo việc chậm nộp, mức phạt chậm nộp và cả thời điểm phải tiến hành các biện pháp cưỡng chế. Việc này chỉ dừng lại khi cơ quan tài nguyên môi trường có hồ sơ rút lại việc xin chuyển quyền sử dụng đất của công dân" - vị lãnh đạo thuế Cà Mau lý giải.

Việc tính thuế cho ông Tập bắt đầu từ tháng 8-2024. Đầu năm 2025, ông Tập xin rút lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được chấp nhận. Ngày 11-8-2025, Chủ tịch phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau có báo cáo xin ý kiến đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp Cà Mau về việc cưỡng chế thế nào đối với vi phạm của ông Tập (không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất).

Trả lời qua điện thoại cho PV, ông Phạm Quốc Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết sở đã tham vấn cho phường Tân Thành tiếp tục biện pháp cưỡng chế thuế. Tuy nhiên, đó là tham vấn từ Sở Tư pháp, phía UBND phường Tân Thành đến chiều 29-8 vẫn chưa có phương án cuối cùng là cưỡng chế thuế hay cưỡng chế tháo dỡ biệt thự hoặc là cả hai.

Ông Võ Minh Tân, Chủ tịch phường Tân Thành thông tin với chúng tôi chiều 29-8 địa phương vẫn đang trong quá trình rà soát hướng xử lý cuối cùng đối với căn biệt thự này.